La población de Los Mochis relaja las medidas sanitarias contra Covid-19

Los Mochis, Sinaloa.- Tras la tercera ola de la pandemia del Covid-19, las personas quienes acuden al sector Centro de Los Mochis, plazas comerciales, mercados, entre otros lugares públicos, se ha dejado ver que han relajado las medidas para evitar el contagio del virus, debido a que no respetan el distanciamiento, como tampoco el buen uso del cubrebocas.

En el centro, sobre todo, es común ver a personas sin mascarilla y sin temor platicar con otras personas. No saben si puede contagiar o que lo contagien.

Rogelio Ventura López, ciudadano ahomense, es una persona de edad avanzada. Tiene 78 años de edad y asegura que todos los días sale a caminar por las calles del sector Centro de esta ciudad y ha percibido que las personas de todas las edades acuden con medidas a medias debido a que se aglomeran los locales comerciales al esperar el servicio urbano, pero sobre todo el cubrebocas lo utilizan como mejor les parece, ya que algunas personas lo traen en el cuello, otras más no lo utilizan o bien van comiendo sin estar en un lugar adecuado.

¿Cree que las personas tienen miedo de contagiarse?, se le pregunta. A la gente no le interesa si se contagia o si enferman a otras personas, ya que he visto que las medidas preventivas mínimas no las cumplen.

En términos generales ni las autoridades de Salud se ven en las calles promoviendo las medidas preventivas, solamente lo que se escucha en la radio, televisión o en las pancartas que se colocan en los comercios.

En ocasiones se observa a la gente que invita a otros a colocarse el cubrebocas; no obstante, ellas mismas hacen como que no escucharon o simplemente los ignoran para continuar su camino.

De igual manera, los camiones urbanos sí exigen el uso del cubrebocas, mínimo para evitar contagios.

En la mayoría de los establecimientos en donde venden productos alimenticios las medidas sanitarias son al parecer más rígidas; sin embargo, ya estando en el interior no se respeta la distancia, no se utiliza cubrebocas y todos los comensales están hablando, se ríen y festejan a cielo abierto como se diría coloquialmente, es decir, en los restaurantes sí se exigen en teoría todas las medidas sanitarias, ya que si no traes cubrebocas no entras, pero para ingerir alimentos te lo tienes que quitar, además de que son lugares cerrados en donde es más fácil contagiarse no solamente de Covid-19, sino de otro tipo de bacteria ya que nadie al momento de comer tiene puesto algún tipo de protección.

Prevención

Los diferentes locales comerciales que están en el sector Centro sí exigen el cubrebocas, utilizan el termómetro, así como el gel antibacterial. Y su mismo personal mantienen y exigen a los clientes por lo menos el uso del cubrebocas.