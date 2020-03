"La pobreza no se combate con asistencialismo": Carlos Medina Plascencia

Los Mochis, Sinaloa.- Considerado como empresario con vocación política con 35 años de experiencia y reconocimiento de la función del ejercicio de gobierno desde el ámbito municipal y estatal en Guanajuato, Carlos Medina estará presente en Agentes de Cambio 2020.

En este evento institucional de Coparmex, el empresario líder de la Business Network Interna-tional, que considera que la acción de gobierno tiene que ser compartida con la sociedad, estará en el evento el jueves 5 de marzo con su conferencia “Desarrollo regional con visión de futuro”.

Haciendo una comparación entre el PAN cuando gobernó México con Felipe Calderón, al gobierno actual de López Obrador, ¿que diferencias hay?

Hay muchísimas, entre lo que fue del 2006 al 2012 a lo que estamos viviendo hoy porque precisamente cuando hablo de democracia participativa hay que analizar que estamos hoy frente a un gobierno populista, donde lo encabeza alguien mesiánico. Y que esto desgraciadamente llega en un momento en el que el sistema de partidos en nuestro país como nunca fue tan fuertemente cuestionado.

¿Cómo considera que está manejando López Obrador los problemas de México?

Con completo desconocimiento, a capricho. Simplemente el asunto de los feminicidios, otro tema de nuestra sociedad, y todo el discurso que ya se le desgastó que en el pasado se hacían las cosas mal. Yo creo que esta es una situación o un escenario de aquella “docena trágica” que vivimos de Echeverría y López Portillo, peor, porque cuando menos había otro tipo de equilibrios, y ahora con el Congreso con mayoría de Morena no tenemos posibilidad de tener un Congreso con equilibrio.

Entonces, ¿no está tomando decisiones que beneficien al país?

Está equivocado, porque desde mi punto de vista la pobreza no se combate con asistencialismo ni con programas que generan clientelas electorales, claramente está la intención. Hay una fuerte deficiencia en el Sector Salud que todos los días salen diferentes notas que nos arrojan que estamos con un problema bastante serio.

Tanto el PRI como el PAN traen campañas de que van a regresar, ¿usted cree que la ciudadanía extraña el gobierno del PAN y del PRI?

Los partidos políticos en nuestro país no están entendiendo que la democracia representativa se agotó después de 240 años. O los partidos políticos como entidades de interés público se abren a la sociedad y que la sociedad a lo mejor en elecciones primarias puedan elegir a los propios candidatos de los partidos y le quitan el control a la burocracia de los partidos, o simplemente esto va a acabar mal porque si la esperanza que se abrió con este rayito de esperanza como se decía en el pasado, el propio presidente, no funciona y viene a dar falsas esperanzas y frustración, pues entonces el aspirar a tener un estado de derecho y mejores condiciones de seguridad lo vamos a ver muy lejos y no sé cuánto tiempo nos va a llevar en enderezar esto.

El PAN estatal en Guanajuato ha mencionado que la aprobación de AMLO ha caído al 42 por ciento de acuerdo con Consulta Mitofsky, ¿qué ha influido?

Yo creo que influyen más los errores que está cometiendo el propio presidente, aflorando su verdadero ser. No toleró ayer (antier) lo que pasó en Macuspana (donde le reclamaron que no recibían los apoyos) y simplemente piensa que por decir algo va a implementarse correctamente. En todos los programas asistencialistas que maneja el gobierno federal si se van a entregar sin reglas de operación, si no se van a entregar con transparencia, entonces en el camino van “goteándose y chorreándose” lo que se va a entregar a la población.

EL PERFIL

Nombre: Carlos Medina Plascencia

Lugar y fecha de nacimiento: León, Guanajuato; 14 de agosto de 1955

Estudios: Ingeniero Químico Administrador por el Tec de Monterrey. Maestría en Administración por la misma institución

Trayectoria: Pdte. BNI México. En 1985 decidió afiliarse al Partido Acción Nacional. Fue presidente municipal de León de 1989 a 1991 y gobernador de Guanajuato de 1991 a 1995