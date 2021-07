La policía de Ahome, Dignora Valdez, vigente en la lucha por la igualdad en las corporaciones

Los Mochis, Sinaloa.- Con orgullo, Rosario Dignora Valdez López porta el uniforme azul como policía tercero de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome (DGSPyTM).

Desde hace años la agente encabeza una lucha, en todo momento, de exigencia a las autoridades para que sea una realidad la participación de las mujeres en las corporaciones policiales, que tengan voz y voto en la toma de decisiones de la misma, que se les incluya en todos los aspectos en la dirección, que se reconozca su trabajo y participación en las filas, que la equidad y la igualdad sean una verdadera realidad; sin embargo, no ha logrado ver resultados positivos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Manifestación

El pasado 13 de julio, durante el festejo del Día del Policía, Dignora Valdez López se plantó frente al presidente municipal de Ahome, Manuel Guillermo "Billy" Chapman Moreno, para exigir nuevamente más oportunidades para las mujeres policías; aunque en el momento el político dijo que la atendería más adelante, nunca se le brindó la atención.

Leer más: Vecinos se manifiestan en la termoeléctrica de la CFE en Topolobampo: exigen liberación de joven

Esta no es la primera manifestación que la policía municipal realiza de manera individual y pacífica frente a las autoridades municipales: el pasado 8 de marzo de 2019 tomó el micrófono al finalizar la ofrenda floral por el Día de la Mujer para denunciar discriminación a las mujeres policías; en aquella ocasión fue arrestada por tres días y no descarta, todavía, que en esta ocasión también lleguen represalias de las autoridades.

En entrevista exclusiva para Debate, la policía tercero calificó de pésima a la actual administración municipal, donde los escándalos y malas funciones se dieron a conocer desde el inicio.

En la corporación, dijo, quedó mucho a deber, pues no se hizo mucho en materia de equidad de género y lo que se realizó fue mera simulación para informar que se estaba trabajando en esto, “pero se sabe que las dos únicas mujeres policías que pusieron en puestos de mando, pasaron unos meses cuando ya les quitaron el puesto y nunca por su trabajo recibieron ninguna compensación como sí lo hacen con los hombres; no hubo pago de horas extras a las que fuimos sometidos, ni mejoras en nuestras prestaciones, y ni qué decir del pago de becas”.

En un mensaje directo a las autoridades municipales y estatales, Valdez López dijo que es importante que se le brinde mayor importancia a las necesidades de quienes conforman las corporaciones.

“En los países más desarrollados las fuerzas policiales son casi incorruptibles, porque la mayoría de los elementos tienen cubiertas todas sus necesidades, por lo que la corrupción no es una opción y realizan de la mejor manera que pueden sus labores. No podemos exigir policías excelentes cuando sus condiciones de vida son precarias y sus derechos humanos vulnerados.”

A la sociedad en general pidió comprensión y respeto.

Estoy completamente segura que somos más los buenos policías, que día a día buscamos con nuestra labor dignificar nuestra corporación y nuestro uniforme”.

Trato a mujeres

La labor de la Policía Municipal, Dignora Valdez la considera muy importante, pues les corresponde cumplir y hacer cumplir el Bando de Policía y Gobierno a fin de salvaguardar los derechos y seguridad de los ciudadanos.

“Nuestro trabajo es de proximidad social, el cual busca despertar confianza entre los ciudadanos para realizar lo mejor que podemos nuestras funciones y que de esta manera ellos se sientan seguros y protegidos”, dijo.

Lamentablemente, dijo, las mujeres se encuentran en una situación desfavorable dentro de las corporaciones y no nada más en Ahome.

“Creo que también en los demás municipios están en la misma situación, pues tengo contacto con otras mujeres policías, como Elizabeth Núñez, policía de El Fuerte, quien hace un tiempo se plantó en el palacio municipal de El Fuerte porque fue despedida estando incapacitada por una lesión que se realizó laborando; de Escuinapa está Hortensia Josefina Quevedo, quien sufrió de hostigamiento laboral; de Nayarit, Ana Marcela, Briseida Vega y Brenda Morales, quienes sufrieron de hostigamiento laboral; además, Morales también sufrió de violencia de género. Así que como ves, el trato en las corporaciones creo que está algo violentado para las mujeres policías”.

Lamentó que además de que sean muy pocas las mujeres policías, sean rezagadas designándoles trabajos administrativos y dándoles poca oportunidad para las áreas operativas.

Dijo que existen pocas oportunidades para que una mujer policía ascienda y todavía menos oportunidad que obtenga un puesto de mando o grados por antigüedad como es el caso de los hombres. “Muchas ya se fueron jubiladas y no pudieron acceder a este beneficio”.

Falta de reconocimiento

Resaltó que durante el festejo del Día del Policía, la autoridad municipal entregó reconocimientos a policías por actos heroicos, rezagando a una mujer policía que participó de igual manera en el mismo hecho por el que se premió a los agentes.

“La compañera Laura Elena Valenzuela Espinoza, quien cuenta con 16 años de servicio, andaba en la unidad 3244 el día 20 de junio en donde fue parte del apoyo para sacar a unas personas que cayeron al canal, siendo este Día del Policía que se entregaron reconocimientos a los compañeros hombres, y a ellas no”.

Leer más: Hasta el 40 % de consultas infantiles son por Covid-19: pediatra de Los Mochis

“Este trabajo no nada más beneficia a mujeres, que aunque sí me enfoco en ellas, el beneficio de lo que he tenido no es nada más para ellas, pues desde aquel día entre las exigencias que expuse fue la falta de oportunidades, tales como derecho a vivienda, mejoras en las prestaciones, etcétera, que si se aprobaran o se llevaran a cabo no nada más las mujeres saldríamos beneficiadas, es obvio que el beneficio sería colectivo.

He visto cambios en el trato hacia mi persona desde que emprendí esta lucha, puesto que me encuentro cubriendo puntos completamente incomunicada de la corporación, sin radio transmisión. No recibo servicio en Seguridad Pública, por lo tanto casi no tengo conocimiento de lo que pase en el lugar”, concluyó.

¡Acto de bondad! Niña regala su cena a mujer que pide limosna

Síguenos en