La próxima semana definirán nuevo alcalde de Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Una vez se oficialice la salida de Manuel Guillermo Chapman Moreno de la presidencia municipal de Ahome, el Congreso del Estado de Sinaloa tendrá que resolver quien ocupará este cargo en al menos una semana, declaró Cecilia Covarrubias.

Entrevistada al respecto, la diputada local por el Quinto Distrito de Ahome señaló que primero, habrán de corroborar si la salida del funcionario es definitiva o temporal, aclarando que si es definitiva entonces si, la responsabilidad de hacer un nuevo nombramiento es del Congreso local.

“Primero tenemos que ver como viene la licencia de Chapman, es decir, si es definitiva le toca al Congreso, porque él puede pedir licencia, tomar protesta en el Congreso de la Unión y regresar a terminar la administración, entonces, es cierto que él ya dijo quién podría ocupar su lugar pero primero con esta responsabilidad primero se debe de ver como será su licencia”, indicó.

En ese sentido, aclaró que analizarán las sugerencias dadas por el funcionario; sin embargo, buscarán que la persona que se quede al frente del municipio cumpla con los requisitos como el conocimiento de la función pública, que tenga buen perfil y que tenga la disponibilidad de hacerse cargo de esta responsabilidad.

“Esa decisión es enteramente del Congreso cuando la salida es definitiva, esto no quiere decir que no se pueda llegar a tomar en cuenta las sugerencias del alcalde saliente por el tema de la gobernabilidad del Ayuntamiento. La ley no marca tiempos para definir sólo quienes son los responsables del nuevo nombramiento, pero se entiende que esta responsabilidad es algo que se tiene que resolver de inmediato y tendría que ser la próxima semana”, abundó.

Cuestionada si en lo personal podría ser ella quien ocupe este cargo, la diputada dijo que su intención en este momento es terminar su periodo como diputada y prepararse para nuevamente recibir esta responsabilidad en la siguiente legislatura.

“Yo la verdad sigo en funciones y preparándome para concluir esta legislatura y preparándome para comenzar con más ganas la 64 legislatura, yo estoy ocupada, mi nombre no está en la mesa de las decisiones, agradezco a quien piense en mi pero definitivamente yo no soy opción para ello”, indicó.