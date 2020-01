La próxima semana se arranca La cosecha de papa en la región

Los Mochis, Sinaloa.- En el transcurso de la próxima semana se pondrán en marcha las primeras cosechas de papa en la región, afirmó hoy Gildardo González Saldívar.

El presidente de la Sección Especializada de Papa del sector agrícola particular estimó que este año la producción del tubérculo en la entidad fluctuará entre las 300 mil y las 400 mil toneladas.

Dio a conocer que el levantamiento inicial de la producción se dará con bajos rendimientos, derivados de las altas condiciones de humedad generadas por las lluvias y las altas temperaturas que se presentaron durante el mes de octubre.

Indicó que la primera parte de la producción se canalizará principalmente para la atención de la demanda que presenta la industria papelera nacional.

En torno a la situación que guardan los mercados, González Saldívar señaló que lamentablemente en estos momentos se enfrenta el problema de bajos precios, pero esperan que se presente una reacción en el mercado una vez que entra la papa de Sinaloa la cual destaca a nivel nacional por su calidad y pureza.

"Ahorita el mercado no no está en buenas condiciones, ya que los precios fluctúan entre los 4 y los 7 pesos por kilo y con esos números el productor no saca sus costos de inversión, pero esperamos los mercados se reactiven con la calidad de Los Mochis y podamos estar por encima de los 7 pesos". puntualizó.