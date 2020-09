La próxima semana se normalizará recolección de basura en Ahome: Gálvez

Los Mochis, Sinaloa.- Para el próximo martes o miércoles de la próxima semana la empresa OP Ecología ya se estará normalizando en la recolección de basura, informó Iván Gálvez.

El director de Servicios Públicos del municipio de Ahome mencionó que esto será posible debido a que el relleno sanitario de PASA está cerrando a las 00:00 horas.

El funcionario municipal expuso que el problema por la falta de la recolección de residuos se presentó principalmente en las sindicaturas.

Destacó que la diferencia con la nueva empresa es que si no pasa a recoger la basura no cobra, como lo hacía PASA.

Si la empresa recolectora que estaba antes no pasaba, de todas maneras nos cobraba el servicio. Ahorita hay un servicio que si la empresa no pasa, no cobra, mientras que eso no llegue al relleno sanitario, ellos no pueden cobrar lo que recolecten.