La resistente vida de don Margarito

El Fuerte, Sinaloa.- Bajos los rayos del sol sobre un camino de terracería, Margarito Barraza Patiño, de 78 años de edad, pastorea a sus vacas mientras recuerda con nostalgia su infancia, aquellos años en los que llegó de su natal ranchito Las Papas, ubicado en el municipio de Choix, a la tierra que se convertiría en su hogar por el resto de sus días.

Con la esperanza de una mejor vida, Margarito y su familia echaron raíces en Cuatro Milpas, El Fuerte.

“Mis padres se vinieron buscando trabajo para poder sobrevivir. Estudié hasta primero de primaria y después me dediqué a trabajar; yo tenía ganas de seguir estudiando, pero tuve que dejar la escuela para ayudarle a mis padres. Fuimos cinco hijos, dos varones y tres mujeres. En ese tiempo mi padre desmontaba tierras y cargaba costales de trigo”.

Una vida de trabajo

Margarito es el reflejo de toda una vida de trabajo; resistente a la ardua labor en los campos de cultivo, donde permaneció por tres décadas.

“Desde muy chico empecé a arar los campos de cultivo con mulas, luego trabajé plantando tomate y chile, después le ayudaba a mi papá a desmontar con hacha, pagaban la hectárea a 18 pesos. Empecé a trabajar muy chico, no tenía tiempo para soñar, no tenía esos pensamientos porque siempre fui esclavo del trabajo”.

20 años pastoreando ganado en cuatro milpas, El Fuerte. Foto: Javier Padilla/ EL DEBATE

Los últimos 20 años se ha dedicado a la cría y guía de ganado al aire libre, soportando calores extenuantes.

“Me levanto a las 3:00 de la mañana para ayudarle a mi esposa en el jardín, desayunamos juntos y salgo a pastorear los animalitos a las 7:00 de la mañana; todos los días me las llevo desde Cuatro Milpas hasta El Alhuate a comer pasto y zacate. A las 3:00 de la tarde nos regresamos a casa”.

A decir de sus palabras cuando la necesidad aprieta el alma el tiempo no alcanza para soñar.

“Soy pensionado, trabajé 30 años en el riego de campos de cultivo, vivimos de mi pensión y de lo que nos mandan nuestros hijos. Nos llega el apoyo a adultos mayores también, pero nosotros ayudamos a nuestros nietos que no tienen papá, a veces el dinero no alcanza. Si algún día se llega a enfermar alguien de mi familia echo mano de mis animalitos para salir del apuro”.

Con sombrero, camisa a cuadros y huaraches se le ve pasar a don Margarito; con correa en mano y a paso firme acompaña cada día a sus vacas y becerros a pastar.

“Es bonito y es pesado por el calor, yo salgo a pastorear todos los días sin descanso. Recorremos todo el tramo caminando, las voy cuidado de los carros, del tren, del canal. Sólo necesito un lazo para guiarlas en el camino. Hasta el momento, no me han atropellado a ninguna, solo se me han caído al canal pero las he sacado rápido”.

Margarito es el reflejo de toda una vida de trabajo. Foto: Javier Padilla/ EL DEBATE

Lleno de amor y de recuerdos, permanece con su adorada esposa en su inmenso jardín rodeado de sus animalitos.

“Vivo con mi esposa, tenemos cinco hijos pero ninguno está con nosotros, todos viven fuera. Mi esposa se dedica al hogar y yo a pastorear vacas, tengo 11 vacas con sus becerritos. Los tengo en el patio de mi casa en el corral.”

Ni el cansancio, ni el sofocante calor del verano detienen los pasos del humilde pastorcito cuando de complacer a la mujer de su vida se trata.

“Mi esposa se llama Rufina Burgos Sandoval, tiene 74 años, me casé a los 28 años con ella, es el amor de mi vida, desde Cuatro Milpas fui a casarme a su rancho Los Molinos; la conocí aquí porque venía a visitar unos tíos y después yo iba cada 15 días a bailar con ella. A mi señora le gusta tener animalitos en la casa, por eso los cuido”.