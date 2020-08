La sindicatura de El Carrizo, Ahome, en completo abandono

Los Mochis, Sinaloa.- Vecinos de la sindicatura de El Carrizo arremetieron en contra de las autoridades municipales de Ahome pues afirman que aunque tienen necesidades y las denuncian, hasta el día de hoy, nadie les hace caso.

El principal problema es el desabasto de agua y es que afirman que desde hace como cuatro meses tienen el desabasto del vital líquido. Pero eso no es lo peor, pues afirman que cuando sale agua de las llaves, sale cochina y con mal olor por lo que no pueden ni siquiera utilizarla para los quehaceres de la casa.

Rezago

“Según somos la sindicatura más grande pero por lo que veo el alcalde no le interesa ayudar a miles de familias que sufrimos por esta situación, en el agua potable y en muchas calles hay fugas de agua que ni arreglan, es un abuso de verdad lo que hacen las autoridades con nosotros, ah pero para cobrar si son muy buenos, el recibo no deja de llegarnos ni un sólo mes y si no lo pagamos tienen el descaro de cortarla”, mencionó Rodrigo, vecino de esta comunidad.

Uno de los íconos de la sindicatura es el kiosko el cual se encuentra en completo abadono, las bancas están destrozadas. Foto: Libertad Montoya/ EL DEBATE

De igual forma, comentó que otro de los problemas con los que cuentan con el estado de las calles, pues mucha ahora con las pocas lluvias que han caído se encuentran destrozadas y es que aseguró que esta situación no es sólo de esta temporada desde hace mucho.

Lo malo. Muchas calles de la comunidad están en mal estado, unas tienen fugas de agua, otras tienen tremendos hoyos por las lluvias y unas más están intransitables. Foto: Libertad Montoya/ EL DEBATE

En cuanto al alumbrado público, afirmó que también existen muchas fallas, incluso, hay calles en donde no tienen ninguna lámpara.

Lo peor. En muchos puntos existen basura, árboles caídos que nadie recogió convirtiéndose todo en un foco de infección pues se convierten en criaderos de animales; piden limpieza. Foto: Libertad Montoya/ EL DEBATE

