La suciedad impera en el fraccionamiento Villa de Cortés en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Vecinos del fraccionamiento Villa de Cortés de la ciudad de Los Mochis denunciaron que desde hace muchos meses, quizá más de un año, están en completo abandono.

Y es que dicen que desde hace mucho tiempo el municipio, específicamente la Dirección de Servicios Públicos, no los ayuda con recoger las ramas que quedan cuando los vecinos podan los árboles, o bien, el servicio de recolección de basura también es deficiente.

Esta situación los tienen desesperados pues están conscientes de la mala imagen que eso da para quienes visitan ese asentamiento.

“Si usted da un recorrido por el fraccionamiento va a ver que está muy feo. En las banquetas hay un cochinero de maleza, de basura que nadie se lleva, pero que ahí están ramas de donde podan los árboles, y por más que lo reportemos la verdad es que no nos hacen y no nos queda de otra más que estar así”, dijo uno de los vecinos.

De igual forma, señaló que hay varias calles que no se terminaron de pavimentar lo que les genera problemas para circular, especialmente en la temporada de lluvias.

No sé qué pasó que no terminaron de pavimentar varias calles y no creo que las vayan a pavimentar.”