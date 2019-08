La tarifa doméstica no se ha incrementado: Guillermo Padilla

Los Mochis, Sinaloa.- A pesar de las quejas de algunos usuarios de que este mes llegaron altos los recibos de energía eléctrica, Guillermo Padilla, presidente de Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia de Sinaloa, expuso que la tarifa doméstica no se ha incrementado.

“Quizá sea en parte la cuestión del aumento de las temperaturas. La tarifa doméstica no se ha incrementado, ignoro, no he checado si la tarifa industrial y comercial haya tenido un aumento. Pero en el aspecto doméstico no ha sufrido ningún cambio a pesar de la queja de los usuarios”, dijo.

Manifestó que han insistido al gobernador anterior y a este la gestión de una reunión con la Comisión Reguladora de Energía, pero hasta la fecha no se ha dado.