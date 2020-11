La tercera es la vencida, dice Miguel Ángel “Líder” Camacho

Los Mochis, Sinaloa.- La tercera es la vencida manifestó Miguel Ángel “Líder” Camacho, al decir que aparecerá en las boletas como candidato a la presidencia de Ahome el 2021.

Aunque no dijo por cuál partido político, pues aseguró que ha tenido varias reuniones con el dirigente del PRD y otros partidos en Sinaloa.

“Nada más con el único que no he tenido acercamiento es con el dirigente estatal del PAN, Juan Carlos Estrada, y con Ariel Aguilar, porque Ariel Aguilar, lo entiendo, anda buscando su proyecto para la presidencia municipal de Ahome, y veo a Juan Carlos Estrada muy posiblemente como el futuro candidato a gobernador de Acción Nacional, porque ya le buscaron por medio de Heriberto Félix Guerra para que fuera y parece ser que no les aceptó, buscaron a Juan Pablo Castañón, y en las mismas condiciones”.

Dijo que el PAN se está alejando de la esencia en Sinaloa.

Añadió que Ariel Aguilar, presidente del PAN en Ahome, buscando proyectos personales, se ha olvidado de los panistas de a pie.

Mencionó que se unió al proyecto de Sergio Torres porque han hecho un gran equipo y dio resultados a Culiacán.

Añadió que Ariel Aguilar dividió al panismo interno en Ahome.