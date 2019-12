Los Mochis, Sinaloa.- La ternura de Yosgart endulza el alma, su estampa conmueve, su bondad quebranta. Nació con Síndrome de Down y desde entonces ha llenado de alegría los corazones de quienes lo conocen.

La fortaleza de su madre es admirable y su dedicación para cuidarlo es ejemplar.

“En cuanto nació me dieron el diagnóstico, al principio me sorprendió la noticia, pero como yo tengo un hermano con Síndrome de Down, estoy acostumbrada a tratarlos y convivir con ellos, por eso no se me hizo difícil”, expresó Rosa María Morales Marín.

Actividades

Tiene 10 años, estudia el cuarto grado de primaria en el Centro de Atención Múltiple número 20 y además asiste a una escuela de lenguaje.

“Mi hijo es muy inteligente, le gusta mucho ir a la escuela; es platicador, alegre, le gusta bailar y cantar, es muy enamorado”.

Después de sus clases, llega a casa junto a su madre, entusiasmado por mirar en televisión sus programas preferidos. “Me gusta ver el Chavo del 8 y el Exatlón”, exclamó Yosgart.

Es un niño adorable y parlanchín; disfruta la música: la escucha, la baila, la siente. “Me gusta Christian Nodal, mi sueño es conocerlo, canto sus canciones”.

Como dicen por ahí: panza llena, corazón contento, y vaya que sí, este pequeño se deleita y derrite con solo escuchar el nombre de su comida favorita. “Me encanta comer nachos y tacos de carne asada”.

Sonríe a su prójimo sin distingo, dejando una estela de felicidad a su paso. Y también es un apasionado de los deportes. “Me gusta el futbol y el beisbol”.

Fue uno de los participantes en el desfile conmemorativo por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y en cada paso dejó el alma. “Me gustó desfilar, me emocioné”.

A lo largo de su vida, su madre se han convertido en su incondicional aliada, por eso, madre e hijo se funden en un enorme abrazo de reconocimiento; así Yosgart agradece. “Yo te quiero mucho mamá, Rosa María te amo”.