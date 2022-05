"La variante ómicron proporcionó inmunidad a las personas": Sergio Castro, neumólogo de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Aunque considera que ya se puede levantar bandera blanca, derivado de los pocos casos que se registran de Covid-19, el neumólogo mochitense Sergio Castro Angulo menciona que el virus es tan impredecible que no se puede decir que ya se superó.

En entrevista para Debate, el especialista comenta que también se deberían de quitar las restricciones como el uso de cubrebocas.

¿Cómo ve actualmente el comportamiento del virus del Covid-19?

Ahorita podemos decir que gracias a Dios estamos prácticamente regresando a la normalidad. Esto nos ha marcado para siempre a esta generación, a los que nos tocó vivir estos dos años. Siempre fue impredecible el comportamiento que ha tenido esta enfermedad. Al principio yo era de los optimistas que pensaba que esto iba a ser cuestión de meses, por el antecedente de la influenza AH1N1, creímos que iba a ser algo similar, se puede decir que nos confiamos en ello.

Los tratamientos que daban en un principio, ¿eran efectivos?

Estrictamente no lo sabemos. Es muy fácil quizá ahorita a tiempo pasado hacer algunas consideraciones, de que para qué les dábamos ivermectina, que si por qué utilizábamos azitromicina. Sería interesante que hubiera alguna especie de reunión donde todos, no nada más los médicos aportáramos lo que vimos, porque los efectos del Covid-19 en este momento, podemos decir que las secuelas son emocionales.

De un 30 a un 40 por ciento quedaron con secuelas emocionales, lo dice la OMS, porque sí el impacto fue muy serio en la salud física y en la salud mental de la población y del personal de salud, fue algo para lo que no estábamos preparados, y que de alguna forma nos fuimos adaptando.

¿Considera que la variante ómicron proporcionó inmunidad a las personas?

Yo creo que igual que muchos científicos, la variante de ómicron proporcionó inmunidad a las personas, es por eso que estamos estables en cuanto al número de casos, ya son muy pocos. Se hacen las pruebas y la mayoría están saliendo negativos. Ha disminuido el número de casos, tanto que los hospitales desmontaron sus áreas covid. Eso es un reflejo de que la situación está tranquila, pero no podemos decir que ya lo superamos porque no sabemos el comportamiento del virus, que ha sido tan impredecible que todavía nos tiene con esa pensión.

¿Se descarta una quinta ola del virus?

No lo podemos descartar. Yo quiero ser optimista, como lo fui desde el principio, y creer que esto ya se superó. Yo no estoy convencido de aplicar la cuarta dosis antes de los cinco meses. Yo considero que todavía existe inmunidad, el paciente que se vacunó con el refuerzo y que además le dio ómicron, que fueron muchos casos, considero que a los cinco meses, incluso a los seis, aún conserva un grado de inmunidad suficiente.

¿Es necesario aplicarse una cuarta dosis contra el Covid-19?

No estoy convencido. Creo que a las personas vulnerables, después de que hayan pasado cinco meses del refuerzo, pues sí, pero a una persona sana, joven, yo en lo personal no estoy convencido de su utilidad.

¿Vendrá una quinta vacuna?

Yo creo que en un futuro va a salir una nueva vacuna que cubra todas las variantes, así lo anticipo, que seguramente están trabajando en ello y van a seguir estudiando la posibilidad de otros fármacos antivirales que combatan al virus, porque los que salieron fueron medianamente efectivos y solamente si los aplicamos en los primeros días.

¿Qué pasa con las personas que ya no se pusieron la tercera dosis, cuál es la recomendación?

Yo sugiero que la tercera dosis sí se la apliquen. El refuerzo sí es recomendable, que busquen aplicársela, ahorita hay mucha disponibilidad de vacuna, que se la apliquen precisamente por lo impredecible del virus. En mi opinión muy personal, la cuarta dosis yo la dejaría para las personas mayores o que tengan alguna enfermedad debilitante.

¿Podemos decir que ya se puede levantar bandera blanca?

Yo siento que sí. Yo no veo razón de que un restaurante te pida que lleves tu cubrebocas si te lo vas a quitar ya que pases la puerta. En los restaurantes todo mundo estamos sin cubrebocas, comiendo, platicando, algunos que están festejando y cantando. Ya no ha habido restricciones en las fiestas. Yo siento que ya se deben de quitar y algunas medidas que de plano ya se sabe que no funcionan, como el tapete y la toma de la temperatura al entrar a las tiendas. Yo siento que los filtros ya es hora que los quiten, esa es mi opinión, si es que en algún momento funcionaron.

¿Se debe o no seguir utilizando el cubrebocas?

A estas alturas, yo creo que ya se deben de empezar a quitar las restricciones. Dejar de usar el cubrebocas en lugares como el cine, los restaurantes. Se debe seguir usando en los hospitales, en las salas de espera, donde hay enfermos.

¿Qué afectación tuvieron los pacientes Covid-19 en sus pulmones?

El 99 por ciento de los pacientes que tuvieron covid, sus pulmones quedaron como si no hubieran tenido nada. Sus pulmones quedaron sanos. Se les hizo tomografía y una prueba de función respiratoria. A diferencia de la AH1N1, que en muchos dejó secuelas de cierta disminución en la función respiratoria, en estos en la mayoría y me atrevo a decir que el 99 por ciento han quedado normal, incluso pacientes intubados, sus pulmones les quedaron bien.

EL PERFIL

Sergio Castro

Médico local

*Nombre: Sergio Castro Angulo

*Lugar de nacimiento: Angostura, Sinaloa

*Estudios: Medicina general por la UNAM, medicina interna en el Hospital General de Hermosillo y Neumología en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de la Ciudad de México

*Trayectoria: Trabajó en el IMSS 28 años. Fue director del IMSS 49 de Los Mochis 2012-2013. 27 años en la medicina privada.