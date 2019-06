La visión de madres y padres sobre cambios educativos

Los Mochis, Sinaloa.- Ante la implementación de la nueva reforma educativa propuesta por el presidente López Obrador, el equipo de Encuestas de EL DEBATE realizó un ejercicio que permitió alzar la voz a padres de familia y calificar la derogada reforma de la pasada Administración.

Desde las evaluaciones a maestros, hasta las inconformidades que les aquejan de manera general, cien padres y madres culiacanenses y mochitenses con niños, niñas o adolescentes en niveles primaria o secundaria se expresaron de manera anónima.

Evaluaciones a maestros

“Pues hay de todo. Yo sí veo que cuando van a evaluar a los maestros, sí están preocupados, pero no puedo decir que descuiden a los alumnos”: Padre de familia/Primaria.

“Yo he visto que los maestros se preocupan más que nada por la educación de los niños. La verdad que me ha tocado a mí eso, a mí. Los he visto muy comprometidos ”: Padre de familia/Primaria.

“Están más preocupados por pasar sus evaluaciones, más que nada. También los padres nos preocupamos, porque, si no pasa y cambian de maestro, pues también es un problema para que los niños se vuelvan a hallar con otro; o que se queden sin maestro un tiempo, pues está peor”: Madre de familia/Primaria.

“Me parece mal que hayan quitado las evaluaciones. Los sindicatos pondrán a quienes ellos quieran”: Madre de familia/Primaria.

“Lo que a mí me gustaría es que los maestros no estuvieran preocupados por sus evaluaciones, que mejor se preocuparan por los alumnos”: Madre de familia/Primaria.

“Está bien que se sigan capacitando los maestros para que nos apoyen a nosotros los padres. Somos un equipo”: Padre de familia/Primaria.

Responsabilidad en la formación

“Esto es en conjunto, de todos. Todos debemos de participar. A veces no lo hacemos todos, pero deberíamos”: Padre de familia/Primaria.

“Todos tenemos la responsabilidad. Cada quien lo que le corresponda, según su lugar: si es padre, que esté al pendiente; si es alumno, que estudie; si es maestro, que enseñe bien, que cumpla su programa; y pues el Gobierno que ajuste o que apoye a los maestros para que se sigan preparando”: Padre de familia/Secundaria.

“La responsabilidad es de los maestros. ¿Uno qué? Uno a veces no sabe nada, ¿qué les vamos a enseñar?”: Padre de familia/Secundaria.

“La responsabilidad debe de ser de nosotros los padres, aunque nosotros le echamos la culpa a los maestros”: Madre de familia/Secundaria.

“Ahora los profesores quieren que los padres le ayuden en todo a los hijos”: Madre de familia/Secundaria.

“Yo creo que la primera responsabilidad es de los maestros. Ellos son los que deben de responsabilizarse por enseñar bien”: Madre de familia/Secundaria.

Tareas y exámenes

"En lo que no estoy de acuerdo yo es que les dejan muchas tareas. Me ha tocado ver que es mucha tarea, que hasta se estresan los niños. Yo veo a mi hijo que se estresa, que se preocupa y a veces hasta llora porque dejan mucha tarea, y los maestros me ha tocado desde primero que siempre quieren responsabilizar a los padres”: Madre de familia/Primaria.

“La forma en que se está evaluando ahorita cada trimestre, eso se les hace muy pesado a los niños”: Madre de familia/Secundaria.

“Las tareas las acaba haciendo uno, es cansado. Dejan tarea para los papás, no para alumnos”: Madre de familia/Primaria y Secundaria.

“Dejan mucha tarea, hasta tres o cuatro tareas diarias”: Madre de familia/Primaria.

Inconformidades

"En la secundaria de mi hijo los chamacos hacen cada cosa, y los maestros nunca se dan cuenta, ni los prefectos ni nadie: se golpean, toman fotos, videos de pleitos. Es un gran problema eso. A mí me da miedo que un día le vaya a pasar algo. Yo le digo a mi hija que no se meta en problemas ni pleitos con nadie. Sé de unos niños que se aprovechan de ellos, dice mi hija: pobrecitos niños, ya han reportado eso, pero siguen igual”: Madre de familia/Secundaria.

“Los maestros tienen que ponerle más atención a los niños, porque muchos de ellos (los maestros) ahorita que se usa mucho el teléfono se la llevan mucho en el teléfono y no dan las clases, y eso les perjudica a ellos, (alumnos). Porque, por ejemplo, van a hacer examen y no dan bien los temas, y entonces a la hora del examen quieren poner la calificación, y no”: Madre de familia/Primaria y Secundaria.

“Que les pusieran mayor empeño los maestros a los niños, más actividades, menos faltas por parte de los maestros. En algunas ocasiones son muy frecuentes las faltas en algunas materias, que no van los maestros o que simplemente no les dan alguna actividad referente a la clase”: Padre de familia/Secundaria.

“Necesitamos que haya más seguridad en las escuelas”: Madre de familia/Primaria y Secundaria.

“Lo de la reforma educativa es para beneficiar a maestros que no están preparados. La otra reforma nueva, la que va de nuevo, parece que quieren volver a poner a los maestros que reprobaron”: Padre de familia/Primaria.

Cuotas y apoyos

“Pues bueno, ahí en la escuela donde están mis hijos, pues a veces. Yo que tengo tres hijos y soy madre soltera, a veces sí se me hace difícil lo que piden para la escuela. Mis hijos se quejan de las comidas. La escuela es de tiempo completo, y de lo que más se han quejado de que las comidas son malas, que no comen, pues no les gustó, llegan con hambre”: Madre de familia/Primaria.

“Cuotas muy elevadas, por ejemplo de inscripciones y cosas que piden en la escuela, como el material y eso”: Madre de familia/Primaria.

“Ahora con el nuevo Gobierno a ver si les dan beca a los niños. Falta apoyo”: Madre de familia/Primaria.

"En cuanto a las cuotas, exigen demasiado y no se le ve mejoría a la escuela. Es mucha pedidera, y no veo nada”: Madre de familia/Primaria.

“Es necesario el apoyo, las becas”: Madre de familia/Secundaria.

Metodología: la información de este trabajo cualitativo son solo algunos comentarios que hicieron los padres de familia entrevistados en las ciudades de Los Mochis y Culiacán al momento de realizar un sondeo sobre la reforma educativa el día 20 de mayo del 2019, a través de entrevistas cara a cara, con una muestra total de cien cuestionarios. Lo expuesto solo refleja sus opiniones personales al momento de realizarse y solo son válidas para esa población y fechas específicas. Coordinadores: Refugio Gaxiola y Javier Mezta.