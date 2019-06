La voz de los maestros

Sinaloa, México.- Con la llegada de la reforma educativa impulsada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, maestros de todos los sistemas educativos externaron sus opiniones al respecto.

Gracias a un sondeo realizado por EL DEBATE en las ciudades de Culiacán y Los Mochis, los docentes expresaron su postura individual sobre aristas, como las aplicaciones de la reforma educativa, la venta de plazas, la transparencia y la eficiencia en el manejo de recursos; la participación de los padres y la llamada reforma consensuada entre padres y maestros; además de los aspectos actuales del Servicio Profesional Docente respecto a los viejos vicios y la propuesta de autonomía o libertad sindical.

Venta de plazas y la transparencia en el manejo de recursos

“La compra de plazas sigue existiendo, le quitan los recursos a las escuelas, la capitalizan allá, y allá se las vienen dando a quien les da la gana y no a quien realmente hace el examen para acceder”: Maestro de secundaria (Zona periférica/Los Mochis).

“Lo que pasa es que está disfrazado porque todavía el sindicato y la Secretaría hacen sus contubernios ahí. Realmente no es transparente. No sabemos en verdad cómo se maneja eso”: Maestra de primaria (Zona centro/Culiacán).

"Depende de qué tipo de plazas. En cuanto a docencia, es con el examen, pero hay otras plazas, como las de prefectura, intendencia y secretarías, que no sé si se vendan, pero sí están condicionadas”: Maestra de primaria (Zona periférica/Culiacán).

“¿En dónde está el dinero etiquetado en el recurso económico?, ¿a quién se lo dieron?, porque a las escuelas no”: Director de primaria (Zona intermedia/Los Mochis).

“No podemos saber si el manejo de recursos fue honesto o no”: Maestro de secundaria (Zona centro/Los Mochis).

Reforma educativa

"Hay otra reforma que viene detrás de todo esto, la reforma laboral, que es lo que los padres y la gente que está afuera no ve. Entonces dicen: ‘¡Ah! Es que los maestros no quieren hacer los nuevos programas, no quieren planear, no quieren hacer lo que tienen que hacer’”: Maestro de primaria (Zona intermedia/Los Mochis).

“Esperemos que pronto se aprueben las leyes secundarias para conocer en sí cómo se pretende dar vida a esta nueva reforma educativa”: Docente (Zona centro/Los Mochis).

“La reforma educativa en un principio la consideré buena, pero como que se fue deformando: no se implementó como realmente se dijo. Por lo que se está viendo, siento que ya se está implementando mal”: Maestro de primaria (Zona centro/Culiacán).

"La reforma nueva no la conocemos todavía. La anterior era punitiva totalmente, está en contra de los derechos de los maestros”: Maestra de secundaria (Zona intermedia/Culiacán)

“La reforma vino a quitar costumbres o malos manejos; es para bien, se supone. Se han dejado mucho los vicios y es más transparente”: Maestro de secundaria (Zona centro/Culiacán).

Sindicatos

“No estoy de acuerdo con más libertad para los sindicatos. ¡Uy!, de por sí. Si no teniendo libertad, siguen manejándose; ahora con más libertad...”: Maestra de primaria (Zona centro/Culiacán).

“El darle el poder a los sindicatos es como para de nueva cuenta ellos repartir las horas. No estoy de acuerdo con eso”: Maestro de secundaria (Zona intermedia/Culiacán).

"Los sindicatos han sido una robadera de dinero como no tiene idea. Yo no sé por qué sigo aportando al sindicato, porque el sindicato no hace nada por mí, y actualmente no sirve para nada porque le quitaron todo su poder y aparte liberaron a la mayor ratera del sindicato de los maestros y le regresaron todo su dinero. Y se va a lanzar para el sindicato otra vez, lo puedo asegurar”: Maestro de secundaria (Zona periférica/Culiacán)

“Al sindicato se le debe de dotar de reglas, se le deben de aplicar reglas, no se trata de darle libertad”: Maestro de primaria (Zona intermedia/Los Mochis).

“El darle el poder a los sindicatos es como para de nueva cuenta ellos repartir las horas. No estoy de acuerdo con eso. Es que anteriormente porque eres el compadre, el primo, el vecino. Tuvieras o no tuvieras el perfil, ahí están tus horas; y quien realmente tenía el perfil, pues no quedaba”: Maestro de secundaria (Zona intermedia/Culiacán).

Servicio Profesional Docente

“Sobre el Servicios Profesional Docente, realmente, maestros, aquí, solo hay cinco; los que hay son unos mercenarios, solo vienen por el salario”: Maestro de secundaria (Zona centro/Culiacán).

"Soy de la idea de que para efecto de ingreso se continúe con este mecanismo, que tendrá que ser necesariamente perfectible, en la idea de que un maestro idóneo puede resultar para una plaza urbana, mas no para una plaza de maestro unitario en el medio rural o viceversa”: Docente (Zona centro/Los Mochis).

“Los maestros no tenemos nada en contra de que seamos evaluados, en lo absoluto; lo malo es una mal llamada reforma educativa. Es una reforma laboral, mas no una reforma educativa”: Maestro de primaria (Zona periférica/Culiacán).

“Yo hice examen: me afectó, me quitaron horas. No es un buen mecanismo, no toma en cuenta la experiencia. Un solo examen no dice mucho; es injusto porque se van acomodando maestros que no son maestros y salen bien calificados”: Maestra de primaria (Zona periférica/Los Mochis).

“No hay problema con ser evaluados, el problema es la manera en que lo hacían. Salían afectadas personas con problemas con las TIC, a pesar de ser excelentes docentes”: Maestro de secundaria (Zona centro/Culiacán).

Participación de los padres de familia y reforma consensuada

“La poca participación de los padres es porque muchos trabajan. De hecho, cuando se les cita para la entrega de boletas, es muy poca la participación de los padres”: Maestro de secundaria

(Zona intermedia/Culiacán).

“El personal docente no puede hacer el trabajo solo si no hay la unificación con los padres. Lo que no les ha quedado claro a los padres es que la educación es un trinomio: alumno, padre y maestros”: Maestra de primaria (Zona centro/Culiacán).

“La participación de los padres depende mucho del contexto, pero regularmente es mala”: Maestra de primaria (Zona centro/Los Mochis).

"Es muy mala, es pura simulación; no se puede llegar a un acuerdo con los padres, que ni siquiera vienen a las juntas, son ajenos a todo lo que tiene que ver con la educación de sus hijos”: Maestro secundaria (Zona periférica/Culiacán).

“La participación de los padres de familia es muy buena, por lo menos en el turno de la mañana, porque lo que es en la tarde es muy deficiente”: Maestra de primaria (Zona centro/Culiacán).

Metodología: La información de este trabajo cualitativo son solo algunos comentarios que hizo el personal docente en las instituciones educativas visitadas en las ciudades de Los Mochis y Culiacán al momento de realizar una encuesta sobre la reforma educativa, la cual se llevó a cabo los días 14 y 16 de mayo a través de entrevistas cara a cara, con una muestra total de 110 cuestionarios. Lo expuesto solo refleja sus opiniones personales al momento de realizarse y solo son válidas para esa población y fechas específicas.

Para entender...

Maestros ven positivos los criterios de la nueva reforma

La reforma educativa como instrumento jurídico para mejorar la educación es un tema que genera controversia entre docentes. Mediante una encuesta realizada a profesores en las ciudades de Culiacán y Los Mochis, se determinó que si bien el 56 por ciento de las respuestas apuntó estar en contra de tal afirmación, 41 por ciento resultó a favor. Esto porque para la anterior reforma educativa hay diversos puntos que se perciben negativos.

La política que fuese implementada por el expresidente Enrique Peña Nieto flaqueaba en manejo de recursos públicos, eficiencia y honestidad, esto según el 52 por ciento de los maestros evaluados. Mientras que cambios como el sistema de evaluación, educación gratuita real, reforma consensuada entre padres y docentes, y contenidos variados, dependiendo de la región, se perciben como criterios buenos por la mayoría de los maestros encuestados. Publicó EL DEBATE el 03/05/2019