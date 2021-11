Lamentable que Nubia Ramos no haya acudido a la toma de protesta del nuevo presidente municipal de El Fuerte: Canacintra

El Fuerte, Sinaloa.- Como algo lamentable calificó Canacintra, delegación Los Mochis que la ex alcaldesa Nubia Ramos no haya acudido al cambio de poderes del municipio de El Fuerte, donde el morenista Gildardo Leyva rindió protesta como nuevo presidente municipal.

"Esas situaciones realmente son lamentables, que no acuda a una transición por más diferencias que pudiera haber en el municipio, creo que deja mucho que desear, no debe de suceder este tipo de situaciones porque es un acto protocolario muy importante de llevar a cabo y no deben de faltar ese tipo de personalidades", comentó Héctor Ibarra.

El presidente de este organismo empresarial expuso que desconoce cuál fue la situación que provocó esa decisión en Nubia Ramos para no asistir a este evento protocolario, pero que debió buscar la manera cuando menos para mandar a un representante a cubrir esa responsabilidad.

Comentó que lo que se tiene que hacer es ver lo que viene para El Fuerte y darle vuelta a la página.

En el caso de la nueva autoridad municipal de Ahome, dijo que se ve muy incluyente y muy cercana a los sectores productivos.

"Creo que el mensaje del presidente Gerardo Vargas ha sido muy claro".