Lamentan escándalo en el que se envuelto el alcalde Billy Chapman en Tijuana

Los Mochis, Sinaloa.- Como un hecho vergonzoso calificaron funcionarios públicos el escándalo en el que el alcalde de Ahome, Manuel Guillermo Chapman Moreno, se vio envuelto en la ciudad de Tijuana, Baja California.

Cabe recordar que el presidente municipal, Billy Chapman, acompañaba al empresario y exregidor Carlos Mora Álvarez en su unidad cuando fueron detenidos por el operativo de alcoholimetría, y resultó de esto la detención del último personaje por exceder el nivel de alcohol en la sangre permitido.

Lamentan hecho

Raúl Cota Murillo, coordinador de la bancada priista, lamentó que al alcalde ahomense se le haya olvidado la investidura que representa, aun cuando está fuera de su jurisdicción.

“Yo creo que cuando te conviertes en servidor público, lo primero que tienes que tener en cuenta es que debes de ser muy cuidadoso de las formas que tienes que guardar, tienes que ser respetuoso y, sobre todo, cuidadoso de la investidura y cuidar, sobre todo, las formas y el cómo te conduces, aun cuando estés en una ciudad distinta, es la imagen y la autoridad que tienen a nivel nacional y ahí es en donde tienes que ser cuidadoso de la tierra que estás representando”, indicó.

Asimismo, señaló que es penoso que el municipio de Ahome siga siendo blanco de críticas, especialmente por la forma en que se conduce el alcalde.

Es penoso para el municipio el tener gobernantes que no sean cuidadosos de las formas y la investidura que representan”, abundó.

Vergonzoso

Mientras tanto, la síndica procuradora, Angelina Valenzuela Benites, dijo que es vergonzoso que nuevamente Ahome tenga que sobresalir en los diferentes medios de comunicación no por sus logros, sino por acciones o hechos en donde interviene el alcalde.

“Volvemos otra vez a ser noticia a nivel nacional con temas que no tienen que ver con el quehacer gubernamental. Es lamentable para la ciudadanía, es una noticia no del agrado porque al final del día la imagen del municipio cae en el primer edil. Entonces, sí es para nosotros una cuestión que no es de gran orgullo, nosotros como Ayuntamiento tenemos siempre que cuidar la investidura que representa y, lamentablemente, volvemos a ser noticia.”

Para entender...

Atoran al alcalde en operativo en Tijuana

El alcalde de Ahome, Manuel Guillermo Chapman Moreno, fue atorado, junto con el empresario y exregidor Carlos Mora Álvarez, en un operativo alcoholímetro en la ciudad de Tijuana. De este hecho resultó la detención del conductor, en este caso de Mora Álvarez. El empresario estuvo recientemente en la ciudad de Los Mochis, incluso ofreció una rueda de prensa junto con el alcalde ahomense, para dar a conocer que el presidente municipal había sido invitado al Encuentro Nacional de Turismo en la ciudad fronteriza los días 18 y 19 de noviembre.