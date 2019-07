Lamentan vandalización de escalinatas de La Pérgola.

Los Mochis, Sinaloa.- La pinta que recientemente realizó un grupo de jóvenes ciudadanos encabezados por Beni Corrales para embellecer la escalinata de La Pérgola con diversos colores fue vandalizado. Más tarde, un grupo de jóvenes borró las ofensas escritas.

Tales acciones fueron rechazadas por el director general del IMAC, Víctor Carrazco. “Es una tristeza que haya este tipo de vandalismo en un trabajo artístico que solo buscaba embellecer el lugar sin profesar ninguna ideología ni portar alguna bandera en específico”, dijo al ser consultado sobre el hecho de que se le vació pintura blanca a las escalinatas de La Pérgola pintadas recientemente con diversos colores que fueron asociados al movimiento LGBTTTIQ.

La iniciativa

Este proyecto, de dar color a las escalinatas, surgió hace un mes cuando un grupo de jóvenes encabezado por Beni Corrales tuvo la iniciativa de esta intervención cien por ciento ciudadana, sin ninguna otra bandera y se le dio la autorización, explicó Víctor Carrazco.

Señaló que este acto ha levantado polémica en redes sociales por los colores utilizados, pues lo han asociado con el movimiento LGBTTTIQ; sin embargo, es solo un movimiento ciudadano.

Las escalinatas fueron pintadas de nuevo.

“Lo que pasó es un acto de vandalismo, y especulando, no fue por cholos, fue la misma ciudadanía. Me da mucha tristeza, porque nosotros fomentamos el arte y la cultura en todas sus expresiones por órdenes de Billy Chapman, y que unos jóvenes vengan con toda la buena intención, sin ningún otro afán. No son músicos y pintaron un piano, no son ecologistas y pintaron una tortuga; no son del movimiento LGBTTTIQ y pintaron de colores los escalones, porque ni siquiera están en el orden de la bandera de este movimiento, y que lo destruyan de esta manera es muy triste”.

Ayer por la tarde cubrieron con pintura blanca toda la escalinata para borrar las ofensas. Hasta las bancas vandalizaron.

Recalcó que el hecho es un acto de intolerancia y espera que no se afecten los ánimos y buena iniciativa de este grupo ciudadano de seguir embelleciendo la ciudad.

Piden más seguridad en la zona.

Piden vigilancia

En Facebook, los usuarios piden a la autoridad municipal una mayor vigilancia en este lugar, ya que si es posible que vándalos lleguen y dejen mensajes ofensivos en un área pública, también podría ser un lugar de fácil acceso para delincuentes.