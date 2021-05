Lanzarán aplicación para que usuarios puedan monitorear a los camiones urbanos en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Para brindar una mejor atención a los usuarios de camiones urbanos, la Alianza de Transportadores Urbanos y Suburbanos de Los Mochis (Atusum) lanzará una aplicación, la cual estará lista para descargarse de Play Store en aproximadamente un mes y medio.

Raúl Delgado, secretario general de la Atusum, dijo que este es un proyecto que tiene bastante tiempo, pero que ya se está materializando.

A través de esta aplicación, la cual lleva por nombre Atusum, el usuario podrá saber cuántos camiones andan en la ruta y el horario de llegada de estos.

"Cualquier persona que tenga un teléfono de mínima capacidad va a poder bajar la aplicación para saber qué tipo de ruta necesita para llegar a un lugar cuánto se va a tardar el camión para llegar al lugar donde el usuario está".

Raúl Delgado manifestó que a través de esta nueva aplicación, los usuarios podrán conocer cuántos camiones andan circulando en la ruta.

"Les va a aparecer el tiempo aproximado de llegada, creemos que el margen de error es como de 30 segundos en relación a los tiempos".

Añadió que esta aplicación también va a servir para recibir las quejas de los usuarios.

"En caso de que un camión no pase, decir hey estoy esperando y el camión no pasa, dónde viene, no hay camiones o qué pasó. Igual en caso de que por alguna situación se desvíe de la ruta, ya sea porque estén arreglando las calles, o un accidente, también le va indicar la aplicación que se vaya a otro lugar porque el camión cambió de ruta en este momento".

El secretario de la Atusum agregó que le tienen mucha fe a esta aplicación, ya que por la pandemia del Covid-19, al transporte en Los Mochis le está yendo muy mal.

Creemos que ya con la vacuna, el inicio de clases y la aplicación, podamos levantar la actividad a como estábamos antes de la pandemia".