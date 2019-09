Las Lajitas, una comunidad ahomense en total abandono

Los Mochis, Sinaloa.- Sin los servicios básicos como drenaje, calles en buen estado y agua de buena calidad viven en la comunidad ahomense de Las Lajitas, ubicada a más de 57 kilómetros de Los Mochis, el cual según los vecinos es un lugar en el abandono de las autoridades municipales.

“Aquí padecemos de todo. No tenemos buenas calles, ya que cuando llueve se encharcan y no podemos cruzar. No tenemos buen servicio de agua ya que llega cuando se le da la gana y ahora con las lluvia tenemos muchos moscos y hasta ahorita no han venido a fumigar”, señaló Esmeralda Cota Alcántar.

En el lugar tampoco hay transporte público, por lo que los habitantes tienen que pedir “raite” para trasladarse a sus trabajos.

Piden fumigación

Los habitantes señalaron que en la comunidad hay mucha presencia de moscos y que con las lluvias las larvas incrementarán y habrá más, por lo que pidieron al municipio que fumiguen el lugar.

“Hay muchos niños que están todos picoteados, hasta yo misma estoy toda picoteada por los moscos en las piernas y brazos. Nos han dicho que cooperemos para la gasolina para que vengan a fumigar, pero pues tampoco tenemos dinero”, mencionó Juana Armenta Reyes.

Riesgo. Los habitantes mostraron sus picaduras por los moscos y pidieron al municipio que fumiguen la comunidad. Foto: EL DEBATE

Solicitan apoyos

Por su parte, Alma Adilene Reyes Valenzuela mencionó que nunca han llevado apoyos a la comunidad, la cual también es considerada como campo pesquero, ya que se encuentra a unos cuantos kilómetros del mar y la mayoría de las familias viven de la pesca.

“Tenemos el problema de la veda que ya queda hasta octubre, ¿Dime de qué vamos a vivir si no tenemos de dónde sacar la comida?, para acá no llegan los apoyos del Gobierno federal ni estatal ni municipal, por lo que queremos que el presidente de Ahome venga y viva esta situación también y que se dé cuenta de cómo vivimos”.