Las Mañanitas de Los Mochis está llena de basura que nadie recoge

Los Mochis, Sinaloa.- En casi todas las esquinas de las calles de la colonia Las Mañanitas de la ciudad de Los Mochis se observan bolsas de basura generada de las casas así como ramas y hierba que cortan para aventarlas en donde más les place.

La señora Rosalía Hernández lamentó que ella hace lo propio para mantener limpio el frente de su casa, pero que los demás vecinos poco hacen por mantener limpia la parte que les corresponde.

“Ya no se diga de que limpien más de lo que les corresponde, pero por lo menos no deberían tirar basura en donde se les ocurra ya que da un mal aspecto a la colonia”, subrayó.

Se inundan

La señora Hernández dijo que Las Mañanitas está en una parte baja y siempre se inunda de agua cada vez que llueve y brotan las aguas negras, y si a eso se le agrega la basura, definitivamente da un mal aspecto.

Comentó que por más que han hecho la invitación a sus vecinos para que no saquen la basura en los días que no pasa el carro recolector, las personas no hacen caso, es por ello que siempre da el aspecto de ser una colonia sucia.

Siempre es lo mismo

Asimismo, dijo que además de las inundaciones que sufren cada temporada de lluvias, se tienen que enfrentar al problema de los desechos en la calle, la basura de las ramas de árboles que cortan y lo que se les ocurra tirar a la calle.

“Las autoridades deberían de sancionar a quienes dejen basura en las calles que el carro recolector no se lleva ya que esas ramas y materiales grandes la unidad recolectora no se las lleva”, subrayó.