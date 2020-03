Las Siervas del Sagrado Corazón de Jesús piden ayuda

Los Mochis, Sinaloa.- Como cada año, hermanas de la Congregación Siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los Pobres están de misión en la ciudad de Los Mochis.

El objetivo: tocar los corazones de los ahomenses para conseguir donaciones de alimentos, artículos de aseo personal y ropa para las niñas y niños que viven en pobreza extrema en Batopilas, Chihuahua.

Al respecto, la hermana Margarita recordó que en la comunidad antes mencionada se tiene un internado que le ofrece un techo a 28 niñas pero que atiende a más de 100 menores que a diario se acercan por un plato de comida.

Ejemplo

“Nuestro lema es Dios proveerá, por eso estamos aquí, porque conocemos de la generosidad de la gente de aquí que desde hace muchos años nos ayuda, nos dona comida que podemos llevar a nuestras niñas y niños”, sostuvo.

Asimismo, recordó que esta misión fue fundada por el padre San José María Guillermo y ante la necesidad de las comunidades más pobres de Chihuahua se decidió instalar un albergue, esto en 1960.

Trabajo social

“Nosotros tenemos 28 niñas que van desde los 6 años de edad, que no tienen conocimiento de nada, ahí les enseñamos, incluso a que hablen español. No tenemos maestros, son unos muchachos que tienen la preparatoria y que nos ayudan a enseñarles a las niñas, nosotros no tenemos cómo pagarles a maestros. En este albergue somos cinco hermanas más las personas que nos ayudan”, precisó.

Por último, comentó que quien desee donar puede hacerlo de manera directa en la calle Vicente Guerrero 1355 norte en la colonia Jiquilpan, o bien, comunicarse directamente con ella al número telefónico 6351076476.

“Llegamos hace algunos días y confiamos en que en la siguiente semana nos podamos ir, Ferrocarriles nos brinda un vagón para llevarnos lo donado, en cuanto nos diga comenzaremos a llevar las cosas, a cargar”, abundó.