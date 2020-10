Las altas temperaturas en Los Mochis aún dejan estragos en la población

Los Mochis, Sinaloa. Apesar de que hace algunos días entró la temporada otoñal, la realidad es que las altas temperaturas no cesan en la ciudad de Los Mochis y con ella el desespero de la población, especialmente aquellas que por necesidad tienen que salir de sus casas para realizar trámites, pagos o simplemente para trasladarse a sus trabajos.

Genaro, vecino de la colonia Tabachines de Los Mochis, dijo para EL DEBATE que se siente desesperado porque las altas temperaturas le han ocasionado en al menos en tres ocasiones serios problemas de salud.

“La verdad es que sí está muy pesado el calor. Nosotros salimos de la casa sólo cuando tenemos vueltas que dar, que ir a pagar la luz, el agua o a comprar mandado, pero pues en mi casa no crea que tenemos aire en todos los cuartos. Ahí tenemos en uno y a como podemos lo prendemos un rato, y medio se nos pasa un poco el calor, pero sí está muy pesado. Yo me he enfermado varias veces del estómago, pero como de deshidratación también”, precisó.

De igual forma, Clarita Saavedra, vecina de la colonia Álamos Country, señaló que durante la contingencia su recibo de energía eléctrica subió hasta las nubes; sin embargo, reconoció que es algo muy importante y de primera necesidad el tener el aire acondicionado prendido.

“Los recibos de la luz siempre vienen altos, pero ahora con esto de que siempre estamos en la casa, está peor el asunto, y es que desde que nos mandaron a la casa pues la verdad es que casi todo el día tenemos prendidos los aires, pero ahorita no hallamos qué hacer con los recibos porque nos llegaron más del doble de lo que pagábamos”, enfatizó.

Testimonio

Por último, Rosa, habitante de la colonia centro, dijo que debido a las altas temperaturas, una hermana tuvo un cuadro grave de deshidratación que la llevó a un hospital.

“Hace mucho calor todo el día, ni en la noche refresca. Nosotros, mi familia hemos estado bien, pero una de mis hermanas se vio bien mala porque se deshidrató porque sí está muy fuerte el calor. Gracias a Dios no fue grave lo que le pasó, pero es que el calor sí ha estado insoportable y parece que se está despidiendo con más ganas.”

Sigue convertido en horno el norte del estado

En un horno sigue convertido el norte del estado: las temperaturas rebasaron nuevamente los 40 grados centígrados a la sombra.

El Servicio Agrometeorológico del estado reportó que nuevamente las temperaturas más se registraron en el Valle del Carrizo y en El Fuerte, donde el termómetro alcanzó los 43 y los 44 grados centígrados a la sombra, respectivamente. Reportó que en Ahome se tuvo una máxima de 40 y en Los Mochis de 38.

Pronosticó que las temperaturas elevadas se mantendrán durante las próximas horas en el estado, pues se espera que prevalezcan condiciones de soleado en toda la entidad, con nubes aisladas y sin probabilidades de lluvias.

Las temperaturas mínimas fluctuarán entre los 19 y los 27 grados, pero durante el día nuevamente se presentará un clima bastante caluroso, pues se esperan temperaturas máximas a la sombra de entre los 35 y los 45 grados.

Para mañana sábado se pronostican nuevamente condiciones de soleado en casi todo el estado, con algunas áreas medio nubladas y sin posibilidades de lluvias.

Nuevamente se espera un clima caluroso durante el día, con temperaturas máximas a la sombra que podrían alcanzar los 43 grados centígrados a la sombra.