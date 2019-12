"Las calles son un escenario para el genio plateado"

Los Mochis, Sinaloa.- Un buen día, como por arte de magia, un inesperado genio plateado apareció en las calles de Los Mochis para atrapar con su encanto las miradas de peatones y automovilistas.

Es Mario Esparza López, un artista popular urbano de 31 años de edad, que ha dedicado gran parte de su vida a brindar alegría a sus semejantes disfrazado de payaso.

Abandonó su natal Tampico, Tamaulipas, por la violencia y desde hace un año radica en la ciudad junto a su familia. Su esposa también es payasita y, anteriormente, juntos recorrían con libertad la República Mexicana hasta que la inseguridad frenó sus alas.

“Mi esposa es de Los Mochis, nos conocimos en Ciudad de México y radicamos en Tamaulipas, pero por la cuestión de la violencia que hay allá, nos venimos para acá, allá no se puede, no hay vida, y aquí están en la gloria. Mi hija la más grande tiene 25, el que sigue tiene 23 y el más pequeño tiene 19; tenemos dos nietos, uno de 3 años y una de 8 años”.

Su entrañable personaje color plata le ha brindado inmensas satisfacciones a su vida, pero fue el destino quien le permitió inmortalizarlo.

“Tengo 16 años de payaso. En Nuevo Laredo, un compañero, Chuchín Pata de Perro, me dio la oportunidad de ser la estatua humana en las ferias. Por la cuestión de las prisas, como típicos mexicanos, un día salimos a la calle plateados a comer, porque no había tiempo, y vimos una muy buena respuesta de la gente; no íbamos con la idea de hacer show, íbamos a buscar comida, pero la gente se paraba de los carros y nos tomaba fotos”.

Foto:ELDEBATE

Durante años posó interpretando a una estatua viviente, permaneció inmóvil representando su rol, hasta que su inseparable personaje plateado irrumpió su quietud. “Yo hice el personaje de Majin Boo de la caricatura de Dragon Ball Z, cuando nos ofrecieron trabajar de estatuas, ese vestuario lo tenía guardado, de ahí salió el pantalón, antes traía una M de Majin Boo, y al tiempo se convirtió en genio”.

Su personaje cobra vida

En minutos el genio plateado cobra vida, es el tiempo que tarda el artista en caracterizarse para salir a las calles a deslumbrar a los curiosos transeúntes.

“En la estatua se maneja el color cobre, oro y plata, el plateado te hace el efecto espejo, te rebota el sol, no te quema la piel; no es pintura lo que uso, el maquillaje está elaborado con aceite de bebé, no tapa los poros; de hecho, no hace tanto calor y estoy sudando porque el aceite es caliente y sudas bastante”.

Ni las extenuantes jornadas de trabajo ni el sofocante calor, ni la impetuosa lluvia, logran desvanecer el color plata de su cuerpo.

Foto:ELDEBATE

Trabajo todo el día, puedo sudar o mojarme en la lluvia y no pasa nada, el agua y el aceite no se llevan, es la base del maquillaje, se retira un poco de la cara porque me estoy tallando el sudor, pero no se cae

Las calles se convierten en el escenario del gentil artista urbano, que aprovecha el color rojo de los semáforos para realizar su sorprendente acto de magia.

“Es efecto de magia, se llama Machicolé, tiene años de existencia y lo mezclo con el plateado, consiste en aparecer y desaparecer un pollo. Me encanta, yo no trabajo, yo me divierto. A veces viene gente agüitada o peleando, por un momento los saco de su mundo y los llevo a un mundo de fantasía; lo disfruto; la palabra esencial sería libertad”.

Su actuación ocurre entre aplausos y palabras de aliento, en medio de prisas y emociones; la gente agradece su espectáculo y el genio plateado continúa con su función.

“Estuvimos en el festival de la Virgen de Guadalupe y me conmovió un gesto de una niña, me abrazaba, me decía ‘te quiero mucho, payaso’, porque el payaso causa ternura; y como genio plateado, mucha gente me da bendiciones, se quita el taco de la boca para dármelo. Es algo bien lindo porque nosotros a lo largo de la vida hemos pasado hambre y sed, y qué chido que alguien te dé una bendición, una botella de agua, una torta, se desprenden para dártelo a ti”.

Foto:ELDEBATE

Los deseos de un genio

Anhela continuar sus estudios y, algún día, convertirse en licenciado en derecho.

Nosotros nos quedamos en la secundaria, el año que viene tenemos toda la intención de estudiar la preparatoria y seguirle con una carrera; y no quiero dejar esto, pero a lo mejor ya no lo haré tanto por necesidad, sino para llevar alegría a la gente

Mario Esparza López agradece a la ciudadanía que, por instantes, ha sido parte de su maravilloso espectáculo.

“No te quejes, mejor actúa, voltea a tu alrededor y comprenderás que estás en la gloria, échenle pa’ delante, como dice aquí la raza: sigue adelante, que para atrás ni para agarrar impulso. Como payaso me llamo Gozuki Oki Doki y estoy en las redes sociales como Payacuates piyis de Gozuky; si nos gustan agregar, ahí tenemos diferentes actividades”.