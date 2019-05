“Las llamas no dieron tregua: lo perdimos todo en el incendio”

Los Mochis, Sinaloa.- En instantes un voraz incendio redujo a cenizas el patrimonio de una pareja de la tercera edad. El fuego consumió lo que había en el interior de su humilde hogar la madrugada del 21 de mayo en la colonia Las Malvinas de Los Mochis.

José Antonio Gómez Martínez, de 68 años, salvó a su familia de las llamas.

“En esta casa vivimos mi esposa de 68 años, mi suegro de 97 años y yo. Yo trabajo como velador de un rancho, esta casita es todo lo que tenemos. Nosotros somos pobres, esta casa la hicimos entre todos cuando mis cuatro hijos vivían aquí, pero se casaron y se fueron”.

El domicilio se ubica sobre la calle Reyes Heroles # 760 en la colonia Las Malvinas. Foto: EL DEBATE

Un cortocircuito

Mientras dormían, un cortocircuito provocó el fuego que sin clemencia devoró todo a su paso.

“El incendio inició en el cuartito de mi suegro. Ahí estaba él pero como casi no mira, no se dio cuenta. Se quemó el abanico y rápido se prendió todo, yo estaba acostado y entraba mucha luz por la ventana, me levanté y miré que estaba la lumbre, rápido saqué a mi suegro de ahí y después a mi esposa”.

La familia intentó salvar sus bienes, pero las llamas no dieron tregua. Vecinos de la calle Reyes Heroles salieron de sus hogares para ver lo que estaba ocurriendo y pidieron ayuda a los cuerpos de auxilio.

“Empecé a echar agua con una cubeta y parecía que le estaba echando gasolina, se prendía más. Mi esposa despertó a una comadre que vive a un lado y empezamos a sacar lo que pudimos, pero no se miraba nada porque había mucho humo. Una pareja que iba pasando nos echó mucho la mano también”.

Cuando los bomberos llegaron al lugar, las llamas ya habían consumido todo lo que había en el interior de la vivienda.

“Perdimos todo: refrigerador, estufa, microondas, lavadora, muebles, ropa, calzado, documentos. Nos quedamos sin nada, pero alcanzamos a salir vivos. Los bomberos me dijeron que el techo se cuarteó por arriba, porque estaba caliente y le echaron agua y se abrió, que no se puede habitar así, que es peligroso”.

Ayuda. Vecinos de la calle Reyes Heroles reúnen despensas para apoyar a la familia que lo perdió todo durante el incendio. Foto: EL DEBATE

Perdieron todo

Pero en medio de la desgracia, la solidaridad de sus vecinos les brinda un poco de aliento.

“Mi esposa y yo estamos viviendo con una vecina que vive aquí cerca y mi suegro está con una sobrina de él porque la casa en donde nos quedamos está chiquita, no cabemos”.

Confían en la bondad de la gente y claman un poco de ayuda para reconstruir su hogar.

Necesitamos todo, algo para empezar de nuevo, no tenemos comida, ni ropa, ni zapatos; me quedaron dos cambios viejos en el rancho que estoy cuidando y es lo que uso. Yo calzo del 8, mi esposa del 4 y mi suegro del 7”.

Usted puede ayudar

Si usted desea ayudar a esta familia, puede comunicarse al número 66 82 32 06 74 con José Antonio Gómez Martínez, realizar su aportación económica al número de cuenta Banorte: 4915 8020 1676 8025, o acudir al domicilio ubicado sobre la calle Reyes Heroles #760 en la colonia Las Malvinas.