Las mujeres no somos cosas que se puedan poseer: Deisy Ayala, diputada de Sinaloa

Sinaloa.- Las mujeres no somos cosas que se puedan poseer, manifestó Deisy Ayala Valenzuela, diputada de Sinaloa, quien se pronunció por la urgente implementación de campañas informativas y de sensibilización sobre la violencia de género hacia las mujeres.

La diputada local priista urgió al Ejecutivo estatal para que la Secretaría de las Mujeres tenga a disposición los recursos suficientes y pueda a la brevedad intensificar acciones de prevención de la violencia y programas a cargo.

Lamentó la muerte de la joven Itzel que conmocionó al municipio de El Fuerte y a todo el Estado.

Dijo que con este asesinato suman 9 los feminicidios en lo que va del año en Sinaloa. Asimismo, envió a la familia y amigos de Itzel, así como a la sociedad de El Fuerte su pesar por lo acontecido, y reafirmó el compromiso de trabajar desde el Congreso para que las acciones de prevención y atención en violencia de género se establezcan con claridad y se obligue el cumplimiento al estado y municipios.

La también ex directora del Instituto de las Mujeres en Ahome hizo énfasis que: “Las mujeres no somos cosas que se puedan poseer, las mujeres decidimos con que persona compartir nuestra vida, como, donde y también decidimos hasta cuando compartirla. Las mujeres y nuestra vida no son propiedad de ningún hombre, de ninguna persona, nos pertenecemos a nosotras mismas”.

La legisladora originaria de El Carrizo, Ahome, exhortó a la Fiscalía para la atención inmediata de este lamentable hecho y a la procuración de justicia sin cortapisas.