'Las redes sociales son la carta de presentación del diseñador'

Los Mochis, Sinaloa.- En su visita a Los Mochis para ofrecer la conferencia Free the freelance, dirigida especialmente a los jóvenes diseñadores, el diseñador gráfico Miguel Basurto explicó que las redes sociales son una herramienta primordial para darse a conocer en el mundo empresarial y así poder conectar con más personas.

Por esto, Miguel Basurto desarrolla desde hace unos años sus proyectos a través de redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, esta última considerándola como la más valiosa para el branding.

Actualmente ¿qué tan importante son las redes sociales para un diseñador o empresa?

“Las redes sociales son como la carta de presentación y si tú no presumes tu trabajo, pues nadie lo va a hacer. Yo invitaría a las personas que tienen su propio negocio, que no le tengan miedo a las redes sociales, que al final de cuentas exponer tu trabajo es parte de la chamba de ser diseñador y que malos comentarios siempre va a haber, pero de los únicos comentarios que se aprenden son de los malos, de los buenos sólo te sirven para inflar el ego y toda esta onda, pero de los malos, por muy malos que sean, por muy destructivos que sean, siempre va a haber algo que puedes mejorar o agarrarle como el hilo a lo que están diciendo. Entonces sí, que compartan, que no tengan miedo. Las redes sociales son la única plataforma en la cual tienes la libertad de poder llegar a clientes no sólo de tu ciudad sino también de extranjeros.

Eres freelancer, ¿cuáles son los pros y contras de este término?

Los pros son el manejo de tus tiempos, la libertad creativa, no dependes de alguien más que de tu cliente, puedes tener un trato directo, las negociaciones más sencillas; en las contras podrían duplicarse, el manejo de tu tiempo podría ser una de las contras, uno porque necesitas mucha disciplina; otra porque cuando trabajas solo, todo depende de ti; entonces, si tienes un cliente por igual o mensual y quieres vacaciones, necesitas como un remplazo para poderte ir; es un poco complicado en la cuestión de los tiempos; también en los contras serían que obviamente no tienes una estabilidad económica fija. Tú tienes que ir gestionando como trabajos, por proyectos, por igual o mensual; necesitas de mucho carácter para poder lidiar con un proveedor, con un cliente.

¿Es necesario que las empresas tengan redes sociales para darse a conocer más con su público meta?

Sí, claro, a menos que sea algo muy específico. Creo que la capacidad de adaptación te mantiene vigencia. Acabamos de ver que la agencia de viajes número dos se acaba de declarar en bancarrota porque no supo adaptarse a Airbnb y conocer las nuevas inquietudes de los consumidores. Es lo mismo con todo, con los restaurantes, con los diseñadores. Estamos acostumbrados a ver a gente que se cicla mucho, en lo que quiere, le gusta, y piensa que es lo correcto, cuando en realidad tienes que estarte aventurando a ver lo que se está haciendo, qué es lo que viene, cuál es la tendencia. Que no te dé miedo a subirte al tren, como dicen, porque es lo que quiere la gente y estar buscando lo que viene todavía.

¿Cuál sería el consejo para los diseñadores?

A los diseñadores es justo eso, que no tengan miedo de mostrar su trabajo, que las redes sociales son superimportantes en este momento, que ellos pueden tener la facilidad de llegar a mucha más gente si pierden el temor a ser vistos, a la visibilidad, a las críticas, a los comentarios; que pueden crecer y desenvolverse en el lugar en el que estén y que no pierdan el amor por lo que hacen, que siempre sean constantes. Siempre enfocarnos en lo que estamos”.

EL PERFIL

Nombre: Miguel Basurto

Fecha de nacimiento: 1991

Lugar: Aguascalientes

Profesión: Diseñador gráfico especialista en creación de marcas, creación de contenido y 3D. Usa su marca SAVAGE.

Trayectoria: Ha participado con Hasbro, Warner Pictures, Warner Music, Televisa Izzi, Cerveza Indio, entre otros.

Congreso Comunica

Con temas enfocados al marketing se desarrolla el segundo día del Comunica en el CIE

A fin de que los jóvenes aprendan sobre el marketing y su uso en las redes sociales, ayer se desarrolló el segundo día del Congreso Comunica en el CIE con un gran público joven de distintas universidades de Los Mochis. Este día se tuvo la presencia del diseñador gráfico Miguel Basurto, proveniente de Aguascalientes, con su conferencia Free the frelance, y de Ana Karina Cosío Vidaurri, del estado de Jalisco, con la conferencia Marca.

Para este jueves se tendrán las conferencias: Ciberperiodismo, “La nueva forma de contar historias”, impartida por la creadora de Imagen MediaNoticias Arlette Orduño.

Además, el panel “Fakenews” y cómo combatirlas. Estarán Juan Pablo Llanes, de TVP; Nereyda Inzunza, de Portal Noticias; Esteban Herra Plascencia y Elizabeth Chía, coordinadores de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO) y de la Universidad Autónoma de Sinaloa, así como la editora en jefe de EL DEBATE, Cristina Muñoz.

Se tendrá una pasarela de moda denominada Icono, por los alumnos de diseño gráfico de la Universidad Autónoma de Durango.