"Las señas se convierten en palabras y aprendizaje"

Los Mochis, Sinaloa.- Martha Cecilia Barreras Rodríguez es maestra de educación especial. Desde hace 11 años trabaja con niños con discapacidad en el Centro de Atención Múltiple número 2 de Los Mochis.

“En su mayoría, son alumnos con discapacidad auditiva, sordera profunda, hipoacusia bilateral y algunos con síndrome de Down y discapacidad intelectual, pero lo fuerte en este centro de atención es la sordera. Soy licenciada en educación especial, desde hace 18 años trabajo las modalidades de discapacidad intelectual, braille y de audición o lenguaje; soy maestra de audición y trabajo la lengua de señas. Yo estoy para brindarles esa herramienta”.

Se comunican con gestos y señas en el silencio. Foto: EL DEBATE

Vocación de ayudar

La maestra de 39 años descubrió su vocación mientras cursaba la secundaria y no desistió hasta lograr su sueño.

“Un compañero de secundaria y preparatoria en San Blas, El Fuerte, tenía una hermana con síndrome de Down, y solo había uno o dos maestros que la atendían. Ella se llamaba Nora, asistía a la escuela, pero solo se paseaba porque no le daban una atención, no se preocupaban, no se interesaban por su educación. De ahí mi interés por dedicarme a esto, me fui a la Escuela Normal de Especialización del Estado de Sinaloa en Culiacán, siempre me gustó ser maestra, pero decidí enseñarle a ellos”.

Pasa la mayor parte de sus días entre niños sordos, comunicándose con ellos a través de un lenguaje que pocos conocen, pero que cambia vidas. Sus manos y sus gestos se convierten en palabras.

Cada día, al salir de su hogar, Martha Cecilia, se adentra en el insondable mundo del silencio para enseñar a sus alumnos.

“Verlos grandes es muy bonito, me da orgullo saber que lo lograron y que yo fui parte de eso, siento una satisfacción enorme por mostrarles ese mundo que está afuera y que ellos no entienden. Mirar en sus rostros que entendieron, esa reacción en ellos por haber aprendido algo, a mí me llena, por eso sigo aquí”.

Además de ser una maestra extraordinaria, es un ejemplo a seguir para sus hijos José Humberto, Renata y Emiliano, quienes a diario aprenden su maravillosa profesión. “Mis hijos tienen 13, 10 y 6 años, son dos niños y la pequeña es niña; les encanta el lenguaje de señas, el niño de en medio me dice: mami, yo quiero ser maestro de señas. Y la más pequeña me acompaña más, le gusta mucho venir y me dice: mami, ya puedo hablar con ellos, ya les entiendo. Mis alumnos conocen de mí y conviven con mis hijos”.

De lunes a viernes permanece en un mundo sin sonido durante ocho horas diarias, pero la recompensa es gratificante. “Sí ha sido difícil, a veces sí le robo un poco a mi familia, para darle a mi segunda familia. En los eventos del Día de las Madres, si yo tengo eventos para las mamás de mis alumnos, yo no puedo asistir a los eventos que realizan las maestras de mis hijos. Eso ha sido difícil, pero tengo que hacerle entender a mis hijos que tengo una responsabilidad.”

Con cariño y dedicación, Martha Cecilia viaja al mundo del silencio para transformar la vida de sus alumnos, que sin sonido, lo expresan todo.