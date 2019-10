"Le pedí a Dios fortaleza para aceptar su voluntad"

Los Mochis, Sinaloa.- Inesperadamente un tumor apareció en su vida para mostrarle la fortaleza que llevaba en su interior. Claudia Figueroa Magaña tiene 46 años, es una sobreviviente al cáncer de mama y su testimonio es esperanzador.

“El 24 de diciembre del 2018 noté una inflamación en mi seno izquierdo, me hice una mamografía y un ultrasonido, se vio algo sospechoso, acudí con el oncólogo y me realizaron una biopsia, el 31 de diciembre confirmaron que era cáncer de mama.”

El desprenderse de uno de sus senos le brindó la oportunidad de postergar su existencia, y no dudó hacerlo porque su anhelo era seguir viviendo.

“Tenía un año y 8 meses que no me hacía la mamografía, en ese tiempo se creó el tumor, estaba en la parte de atrás del seno, muy escondido. El doctor me dijo: podemos tratar de salvar el seno pero el tumor está grande, yo le dije: quiero que usted me salve la vida, adelante”.

Claudia imploró al cielo sabiduría para entender el propósito de la prueba que estaba a punto de empezar a librar. El pasado 5 de enero le realizaron una mastectomía: le extirparon el seno izquierdo en una intervención quirúrgica que duró cinco horas.

Cuando iba en la camilla hacia el quirófano le dije a Dios: cuídame, estoy en tus manos. Si salgo bien de la cirugía prometo no quejarme ni renegar; al contrario, le voy a echar todas las ganas del mundo

En febrero inició el tratamiento de quimioterapias y agradece profundamente el trato amable de quienes hicieron su proceso de rehabilitación más ameno.

“Llegué con miedo porque no sabía cómo me iba a sentir, pero las personas que me atendieron me trataron con cariño y eso me reconfortó. El estado de ánimo es un 70 por ciento de la rehabilitación, es echarle ganas, no deprimirse, decir sí puedo”.

Ahí encontró un alivio para su alma. Grupo Reto Los Mochis le enseñó a vivir con optimismo a pesar de todo. “Me encontré con Lupita, ella me invitó a una plática, me sentí como en casa, apapachada, entendida; externé mis miedos y preocupaciones y fueron una luz en el camino oscuro, mis ángeles”.

La lucha diaria de otras mujeres fue su inspiración y motivación para no desfallecer.

“La familia es un apoyo incondicional, pero jamás van a entender el proceso por el que estás pasando, únicamente otra persona que vivió lo mismo que tú. Gracias a mis compañeras de Grupo Reto aprendí a decir sí puedo. De cáncer no me voy a morir”.

Cada despertar era un milagro, un nuevo día, toda una hazaña, y sobrevivir, un enorme reto. “Me dieron seis sesiones de quimioterapias y 25 radiaciones, hace dos meses terminé mi tratamiento. Estoy tomando una pastilla para inhibir hormonas, lo haré por cinco años; hace días me hice mi primer chequeo de control y gracias a Dios salió todo bien; vuelve uno a nacer y aprende a valorar la vida. Amo vivir”.

En un mar de llanto su larga cabellera empezó a caer, pero ese día se despojó de todos sus miedos.

“El día que cumplí tres semanas con las quimioterapias me metí a bañar y mi cabello se me caía a puños. La regadera fue el mejor lugar para llorar. Lloré todo lo que tenía que llorar y dije: con esto se me está yendo mi pasado, mi dolor y mi miedo. Le pedí a Dios fortaleza para aceptar su voluntad”.

El temor a que el cáncer reaparezca es constante, pero el encuentro con otras mujeres valientes que luchan contra su misma enfermedad es una experiencia alentadora.

“Algunas compañeras han vuelto a recaer, es un miedo silencioso, todas los sentimos, pero no lo decimos, estamos propensas a que vuelva. Me voy a estar checando cada tres meses, después cada seis meses, luego cada año. Debo estar checándome durante 10 años, entonces podré decir que lo vencí. Es un proceso largo que cambia la vida”.

El amor de su familia le ha brindado fuerza a su debilidad y juntos continuarán su lucha durante los próximos 10 años.

“Soy la primera que padece cáncer en mi familia y espero ser la única. Tengo dos hijos, Andrea de 18 años y Emiliano de 15. Les tengo admiración porque maduraron, son mis motores. Me dicen que soy su ejemplo a seguir, que soy fuerte y saldré adelante. Sus palabras y sus abrazos fueron como cinco quimios juntas de amor y fortaleza”.