"Le pedí al Universo un aprendizaje de este viaje, y lo hizo": Ingrid Romanillos, bióloga mochitense

Los Mochis, Sinaloa.- ¿Alguien puede imaginarse en un país lejano al suyo disfrutando de unas vacaciones y que de pronto se quede sin identificación oficial, pasaporte, visa americana, celular, sin los boletos de avión de regreso ni acceso a sus cuentas bancarias y con solo 400 pesos en su poder, y que salga airoso de esta complicada situación?

Parece la trama de una película, pero la protagonista de esta Hoja de Vida, la bióloga sinaloense Ingrid Antonieta Romanillos Vega, vivió este pasaje el pasado 6 de junio en Ibiza, España, y cuenta a EL DEBATE esta aventura que le cambió su visión del mundo y le aportó un crecimiento inesperado a su ya de por sí interesante Hoja de Vida personal.

Un poco de su historia

Ingrid Romanillos nació el 13 de marzo de 1996. Amada por sus papás y sus hermanos, vivió una infancia y adolescencia entre el estudio y los juegos.

Siempre atraída por el mar, el medio ambiente y el cuidado de los animales, de su niñez recuerda cuando en época de vacaciones iba de la mano de su papá a la Biblioteca Pública Morelos, una de las más antiguas y completas de la ciudad de Los Mochis, y se ponía a leer mucho de dinosaurios, cuenta divertida, y a investigar todo lo que veía sobre la naturaleza.

Así, entre la magia de la literatura impresa, pero también conociendo y dominando los medios electrónicos, estudió kínder, primaria y secundaria, y fue en la Preparatoria Mochis de la UAS cuando definió su futuro al elegir estudiar la licenciatura en Biología en el Tecnológico Nacional de México Unidad Los Mochis (Tecnológico de Los Mochis), de donde se graduó en 2017 con un promedio de 9.1.

Antes de Ibiza

Ingrid Romanillos decidió escalar un peldaño académico más en su formación profesional, por lo que ingresó a la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en Mazatlán, en la maestría en ciencias en Recursos Acuáticos.

Guiada por maestros de la UAS y del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional (Ciidir), en mayo de este año se graduó con mención honorífica con una tesis sobre el Paroctopus Digueti o como mejor se le conoce: el pulpo pigmeo mexicano que solo se da, maravillas de la naturaleza, en el mar de Cortés.

A la par, estudió inglés, idioma que domina al 100 por ciento, fundamental para su comunicación con el mundo.

Además, mientras hacía su tesis se presentó la pandemia del Covid-19, por lo que para compaginar su vida académica con una productiva, prestó sus servicios de traducción a una empresa francesa.

Viaje y robo en Europa

Todo transcurrió sin contratiempos hasta ese momento, pero a partir de aquí Ingrid Romanillos vivió lo que podría ser el perfecto guión de un filme, solo que como siempre sucede, su realidad superó la ficción.

Y es que al concluir su maestría, con los ahorros de su trabajo se dio como premio un merecido viaje a Ibiza, España, para conocer esta isla, su cultura y disfrutar de su ambiente, reconocido por su música electrónica, que le fascina.

Dos días antes de regresar a Sinaloa y mientras disfrutaba del agua de la playa, a la que entró por solo unos minutos, le robaron su bolsa con sus pertenencias e identificaciones.

No podía recibir dinero porque sus cuentas se quedaron congeladas, no tenía cómo comunicarse con su familia en Los Mochis porque se habían llevado su celular y tampoco podía ir a la embajada de México en Barcelona a exponer su caso porque no podía salir de la isla al no tener su pasaporte.

Fueron alrededor de cinco días de incertidumbre y en shock porque jamás se imaginó que le sucedería un robo en el primer mundo, y que se quedaría sin identificaciones y solo con una persona que la conocía, su novio, de Bulgaria, a quien había conocido durante el viaje y a quien considera su primer ángel de la guarda para solucionar su situación, y otras amistades que hizo en Ibiza.

Precisamente, a través de la cuenta de su novio pudo comunicarse con un amigo suyo estilista en Los Mochis, al que contactaron por Instagram, quien avisó a su familia lo que estaba pasando.

Por fortuna, explicó, sus papás visitaron a Gerardo Vargas Landeros, alcalde de Ahome, quien de manera inmediata se contactó con el exgobernador de Sinaloa Quirino Ordaz Coppel, embajador de México en España, y él con el cónsul en Madrid, Isaías Noguez Tinoco.

Así, las puertas se fueron abriendo para que Ingrid Antonieta esté desde hace dos semanas en Los Mochis con su familia, que para celebrar su vida y verla de nuevo la recibieron con una rica barbacoa, y pudo abrazar a dos de sus amores: sus perritos Niña y Lucas.

Desde el fondo de su corazón agradeció a cada persona que aportó para que hoy esté en Los Mochis: sus papás, su novio, el alcalde de Ahome, el embajador de México en España, el cónsul en Madrid, sus familiares en la Ciudad de México, entre otros más.

Y como parte de esa magia y como para cerrar con broche de oro este aprendizaje que cuenta le pidió al Universo, ayer un miembro de la Guardia Nacional en Ibiza se contactó con ella para informarle que su bolsa y sus pertenencias habían, finalmente, aparecido.

EL PERFIL

Ingrid Antonieta Romanillos Vega

Maestra en ciencias

*Lugar de nacimiento: Los Mochis, Sinaloa.

*Papás: Manuel Romanillos y Esthela Vega.

*Hermanos: Braulio y Viridiana.

*Trayectoria: Preparatoria Mochis de la UAS; licenciatura en Biología por el Tecnológico Nacional de México, maestría en ciencias en Recursos Acuáticos por la Facultad de Ciencias del Mar, de la UAS.

*Hobbies: Pintar, ir al gimnasio, modelar, nadar, patinar.