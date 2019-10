Lectores de EL DEBATE arropan con cariño a Juan y Delfina

Los Mochis, Sinaloa.- Después de publicar la conmovedora historia de Juan y Delfina en el periódico EL DEBATE, los corazones solidarios llegaron al Hospital General de Los Mochis para conocer a una mujer que recorrió largas distancias con la esperanza de reencontrarse con su hijo después de seis largos años de ausencia.

Su triste realidad se transformó gracias a la bondad de sus semejantes que no dudaron en brindar un poco de ayuda para alivianar su pesar.

“Han venido varias señoras a ayudarme, no me conocen y me quieren ayudar. Me siento muy bien porque me están ayudando, estoy muy contenta porque ya vamos a poder regresar a nuestra tierra. Dios les pague y que les rinda más su dinerito, muchas gracias, de corazón, gracias”, expresó Delfina Aguilar.

Solidaridad

Por amor al prójimo, personas desconocidas la arroparon y en instantes una enorme sonrisa apareció en su rostro.

Ignacio Quintero es un comerciante originario de Michoacán que adoptó El Fuerte como su segundo hogar. El rostro de Delfina le recordó a su tierra y no dudó en buscarla para ayudarla.

“Cuando miré la nota sentí mucha tristeza, me conmovió su historia, por eso vine a ayudarlos para que puedan regresar a su tierra. Yo la conocí en Michoacán, es muy trabajadora, salía desde muy temprano a vender, a luchar por la vida; hace muchos años yo le vendía aguacate y nopales”.

Salvador Magaña radica en Los Mochis pero nació en Michoacán, llegó al nosocomio con la ilusión de conocer a su paisana y apoyarla; una larga conversación en la lengua purépecha los acercó a sus raíces. “Allá en nuestra tierra hablamos la lengua purépecha, por eso decidí venir a platicar con ella, para que se sienta más cerca de su hogar”.

La inspiradora historia de madre e hijo dejó sin aliento a Kukis Rincón, originaria de El Fuerte, quien acudió a entregar su donativo económico con la esperanza de que puedan regresar a casa.

Deseo que puedan volver a su hogar, es triste imaginar todo lo que han sufrido, por eso vine a ayudarles”.

Desde la cama 401, su hijo Juan anhela su recuperación para poder regresar a su hogar.

Para entender...

El reencuentro de madre e hijo

EL DEBATE dio a conocer la historia de Delfina y Juan, madre e hijo que se volvieron a encontrar después de 6 años. La historia es que Juan salió de Teracuato, Michoacán, en el tren para buscar trabajo, pero “la bestia” le amputó una pierna en Yurécuaro.

Aun así, en el mismo tren viajó al norte para buscar trabajo. Así llegó a Sufragio, donde se cayó del tren. Personas le ayudaron a llegar al Hospital General de Los Mochis e hicieron contacto con la madre en Michoacán.

Ella no supo de su hijo durante seis años. Ahora su hijo Juan quiere volver al lado de su madre al pueblo michoacano.

Ayer, al leer la historia, muchas personas hablaron a esta casa editorial para llevar ayuda a Delfina para que se lleve a su hijo.