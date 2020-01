Legalización de la mariguana sería un retroceso: Ipama

Los Mochis, Sinaloa.- La iniciativa que pretende aprobar el Senado de la República en torno a la legalización de la mariguana es sin duda un revés al trabajo de prevención de las adicciones que realizan los mismos gobiernos como las instituciones y organismos civiles.

Así lo reconoció Ramsés Cázares, director del Instituto para la Prevención de Adicciones del Municipio de Ahome, quien difirió de la justificación de los legisladores con relación a que esta sustancia será comercializada siempre y cuando sea para uso medicinal, pues agregó, que de acuerdo a las estadísticas, la mariguana es la sustancia inicial para un adicto, al menos en la mayoría de los casos.

Trabajo preventivo

“Nosotros nos hemos dedicado cien por ciento a la prevención y es importante decir que la mariguana es una sustancia que altera el sistema nervioso”.

Expuso que en este sentido va a impactar demasiado fuerte porque la mariguana es una sustancia que sí tiene consecuencias y no todos los organismos del ser humano resisten a ella.

Dijo que el trabajo que se ha hecho en los centros de rehabilitación durante los últimos años es muy importante y hay resultados positivos, por lo que consideró que las autoridades deben sumarse a este trabajo de prevención y no ser un facilitador de las sustancias adictivas.

“Nosotros hemos visto en los centros de rehabilitación mucho progreso, y creo que si no concientizamos bien y no hacemos una buena tarea de prevención, vamos a tener un retroceso. En el área de los centros de rehabilitación es en donde nosotros hacemos mucho énfasis de que cualquier sustancia altera el sistema nervioso, en que no se puede consumir y hablamos de muchas cosas no nada más de la mariguana, consideramos que si se legaliza, por supuesto que va a tener un impacto muy importante”, indicó.

Ramsés Cázarez, director del Instituto para la Prevención de Adicciones de Ahome. Foto: EL DEBATE

Piden analizarlo

El funcionario municipal agregó que el tema de las adicciones es complicado, pues durante los últimos años se han enfrentado a un cambio drástico en las edades de quienes consumen las diversas sustancias ilegales, por lo que insistió en que si los senadores deciden legalizar la mariguana, sería como incitar a la ciudadanía para que se adentre al mundo de la drogadicción.

“Cada quien tiene su manera distinta de pensar, me refiero a la postura de los senadores y es respetable, pero la mariguana está haciendo un sustituto como en su momento lo hizo el alcohol, es decir, ahorita está abriendo las puertas para probar otras sustancias más difíciles de erradicar en este momento, como es el caso del “cristal” que ahorita es la droga más fuerte y más consumida y que deja daños irreversibles en el ser humano”, enfatizó.