Legisladores no acuden a reunión con el Frente Sinaloense de Usuarios de CFE, solo asistió Mario Zamora

Los Mochis, Sinaloa.- Como una falta de interés calificó Guillermo Padilla que los senadores de Morena, Rubén Rocha Moya e Imelda Castro no asistieran a la reunión que se tenía contemplada hoy para que les ayuden a gestionar una cita con la CFE y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para ver el tema de las altas tarifas y solicitar la implementación de la tarifa 1F en todo el estado de Sinaloa y que al estado no le quiten los 350 millones de pesos que otorga cada año para el diferencial de la tarifa 1E y 1F como subsidio.

De los legisladores convocados a la reunión solo acudió el senador priista Mario Zamora. Mientras que los diputados federales Iván Ayala y Casimiro Zamora no pudieron acudir por la votación del presupuesto.

El presidente del Frente Sinaloense de Usuarios de CFE dijo que la senadora se disculpó por no asistir, pero Rocha Moya había confirmado su asistencia a través de su asistente y no se presentó.

Lamentamos realmente esa falta de interés por el bolsillo de los sinaloenses", dijo.

Expuso que además de la tarifa 1F en todo el estado, el centro y norte de Sinaloa tienen la necesidad de una reducción del 30 por ciento en las tarifas debido a las altas temperaturas y algunos de los usuarios apenas tienen para comer.

Ante el desinterés de los senadores Rubén Rocha Moya e Imelda Castro, quienes, dijo, tienen la aspiración de contender por la gubernatura de Sinaloa, exhortó a los ciudadanos sinaloenses para que vean su recibo de luz antes de votar el 2021.

Mario Zamora sí acudió a la reunión con el Frente Sinaloense de Usuarios de CFE. Foto: Debate

Al respecto, el senador Mario Zamora, comentó que tenía otros pendientes, pero ya había dado su palabra de que asistiría a la reunión y lo cumplió.

"Nosotros no llevamos toda esa información me parece muy interesante y vamos a hacer lo pertinente ante la Comisión Reguladora de energía y la CFE. Pero esta decisión donde se toma es en Hacienda, en términos reales no es ni en la CFE ni en la CRE, es en Hacienda, y hoy Hacienda se maneja desde el palacio nacional".

Añadió que ojalá pudieran ser más los involucrados en esta lucha con voz y argumentos porque la causa es justa.