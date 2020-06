Leonel Vea exhorta a evitar incendios forestales y quema de soca

El Fuerte, Sinaloa.- Debido a las altas temperaturas que se han presentado en los últimos días, y por la falta de precaución de algunas personas, se han generado incendios a las orillas de las carreteras del municipio y en predios agrícolas mediante la quema de soca, situación que es altamente dañina para la población y para el medio ambiente.

“Hacemos un llamado a la gente que transita por la carretera El Fuerte-Los Mochis, de que eviten tirar colillas de cigarros que provocan incendios, ya ven que en los últimos días con nada se hace un incendio… tenemos muchos problemas en el tramo de San Blas al El Fuerte”, expresó Leonel Vea.

El profesor indicó también, que con estas prácticas se perjudica considerablemente a los ganaderos y agricultores del municipio, así como a los usuarios de la rúa, sumando a ello la contaminación ambiental que se genera por la quema de maleza.

“También le pedimos a los agricultores que eviten la quema de soca en sus predios, se debe de ser consciente, además de que el suelo se daña, estas prácticas generan contaminación, cuidemos mucho esa parte, evitemos esa carga de trabajo a los bomberos, sí podemos evitarlo”, finalizó Leonel Vea Gámez.

Dentro de las recomendaciones para evitar incendios forestales están, no arrojar colillas de cigarros ni cerillos en caminos y carreteras; no tirar botellas de vidrio; no quemar soca, así como no hacer fogatas en el campo ya que con una simple chispa se puede generar un incendio.

