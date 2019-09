Ley de Amnistía de AMLO tiene vacíos legales: FAS

Los Mochis, Sinaloa.- La Ley de Amnistía propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador presenta vacíos y ambigüedades legales que harán difícil su aplicación a nivel nacional, afirmó Julio Sergio Alvarado Andrade, presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa.

Entrevistado en el marco de la asamblea mensual celebrada con los integrantes de esta organización, donde se analizó la Ley de Amnistía mandada por el ejecutivo al Congreso de la Unión, Alvarado Andrade dijo que la ley presenta vaguedades que se deben subsanar para que tenga una real aplicación en todo el país.

“La ley presenta inconsistencias, imprecisiones. Sólo tiene 8 artículos, y su articulado es inconsistente porque consideramos que no se conecta con el nuevo sistema de justicia penal cuando debería hacerlo. Aparte, habla de delitos de fuero común cuando es una ley federal y no obliga a los estados a aplicar esta ley, es decir, por ejemplo, si Sinaloa no quiere adoptar la ley de amnistía no pasa nada, porque le da a los estados la libertad para homologar esa ley. Hay serios errores que se cometieron al momento de redactar esta ley".

Indicó que con las conclusiones que se adopten en esta asamblea se hará una propuesta que se enviará a las instancias correspondientes para que se conozca su posición.