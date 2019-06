Liberan la Escuela de Agricultura del Valle del Carrizo

Los Mochis, Sinaloa.- Las instalaciones de la Escuela Superior de Agricultura del Valle del Carrizo fueron liberadas momentáneamente por los habitantes de El Carrizo.

Aristeo Verdugo Escalante, presidente del comisariado ejidal del ejido Josefa Ortiz de Domínguez, señaló que la liberación de las instalaciones se dio luego de acordar una tregua que vencerá el próximo lunes, en el entendido de que si no obtienen una respuesta positiva a sus demandas de las autoridades, irremediablemente se verán obligados a endurecer las medidas de presión para forzar una solución.

Desespero entre habitantes

Indicó que como habitantes se sienten en estos momentos totalmente desprotegidos porque de sobra conocen los efectos negativos que se presentan cuando el poblado se inunda totalmente, lo cual ocurre muy frecuente porque basta una lluvia medio fuerte para que esto ocurra, debido a que se encuentran totalmente encajonados por la carretera México 15 y por la carretera El Carrizo-El Fuerte, y lo peor del caso es que las precipitaciones ya se encuentran muy cerca.

Dijo que no ven justo que ahora que existía la posibilidad de emprender una medida rápida que permitiría que el poblado ya no se inunde más, como es la construcción de un canal de desagüe que estaría a cargo de las propias autoridades, este no se pueda ejecutar por la nula disposición que han encontrado por parte de los representantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Manifestó que el caso se tiene que resolver en favor de los habitantes de la Villa Gustavo Díaz Ordaz, ya que no están dispuestos a que sus bienes se ven expuestos nuevamente por el riesgo de que ocurran inundaciones.

Recordó que son muchas las ocasiones en que han quedado inundados, en donde incluso los pobladores de las partes más bajas han llegado a perder muebles y sus escasas pertenencias, y ya no están dispuestos a permitir que esto siga pasando.

El primer día de manifestación, el vicerrector Toribio Ordóñez Lagarde informó que están buscando que el trazo del canal se haga en las inmediaciones de la institución, no que pase por el plantel, por el riesgo para los alumnos y la institución.