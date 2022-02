Líder de la sección 53 del SNTE dice no tener temor a auditoria

Los Mochis, Sinaloa.- El secretario general de la sección 53 del SNTE, Fernando Sandoval, dijo sentirse tranquilo y no tener temor a la auditoria ordenada en su contra , ya que ellos no son los encargados del manejo del fideicomiso, así como tampoco de las retenciones y la administración de las rentas de que tato se habla..

Entrevistado en esta ciudad, el dirigente sindical señaló que la notificación que tiene de la Auditoría Superior del Estado será atendida en toda su formalidad, sin embargo, confirmó que por su parte denunció a la ASE por esta acción porque en este proceso no se les brindaron los mejores tratos a su persona..

“Debo de decir que denuncié la manera mediática, dolosa, tendenciosa en el tema de Guadalupe Félix Rivera, titular de la ASE, me hizo llegar una notificación, pareciera que era el único notificado, hizo sentir que no había más entes notificados y el escándalo mediático era hacer una entrevista, llegar a las instalaciones tomando vídeos y que curioso que en la Saf, ahí con Enrique Díaz, no se tomó vídeo, que curioso que ahí no hicieron entrevistas. Que curioso que ahí no se subió a las redes, pero me voy todavía a otro ejemplo:palpable y se los dejo de tarea, el fiduciario tampoco fue objeto de una entrevista, ”. el banco Serfin tampoco le hicieron vídeo y tampoco salió en las redes”.

Reveló que ahí la pregunta que se hace es porque la notificación que no tiene nada que hacer en este tema, porque la sección 53 no maneja el fideicomiso, ni quien maneja las retenciones y tampoco somos los encargados de administrar las rentas de lo que tanto se habla.

Se mostró sorprendido de la forma conque el gobernador se refiere a este caso, ya que lo único que evidencia es que no conoce a fondo la situación del SNTE 53 porque trae perdida la brújula o sus asesores no desquitan el sueldo.