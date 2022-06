Líder en toma de termoeléctrica de la CFE de Topolobampo ofrece disculpa pública ordenada por juez

A través de la red social facebook, Julio Fernando Ramírez, quien en el año 2021 participó en la toma de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad en el puerto de Topolobampo, hizo una disculpa pública como parte de una resolución judicial.

El video fue subido el pasado 20 de mayo a las 10:04 horas a través de la cuenta de facebook de su negocio, denominada Remodelaciones Ramírez, mismo que dura 5 minutos 59 segundos.

De cachucha, y serio en todo momento, le dio lectura a lo que él mismo explicó en el video; que representa parte del acuerdo por la sentencia de un Juez de Control Federal, donde además de la disculpa se compromete a no volver a incitar y menos a participar en algún acto contra la CFE de Topolobampo.

A continuación, lo dicho Julio Fernando Ramírez:

“Hola para todos mis contactos de facebook, para todos los que no me conocen y los que no, soy Julio Ramírez y por este medio quiero ofrecer una disculpa pública en cumplimiento a una sentencia de condena que me fue impuesta el día de ayer 12 de mayo del año 2022 por un Juez de Control Federal, en relación a hechos que sucedieron derivados a la toma de la planta Juan de Dios Bátiz de Comisión Federal de Electricidad en el puerto de Topolobampo los días 5, 6, 9 y 10 de noviembre del año 2021 en la que formé parte en presencia y convocatoria por medio de esta plataforma por estar en inconformidad en conjunto con algunos habitantes del puerto de Topolobampo por las altas tarifas y por otros puntos relacionados con el servicio de la paraestatal, por lo tanto ofrezco a la planta Juan de Dios Bátiz de Topolobampo de la Comisión Federal de Electricidad una disculpa pública y sincera de mi parte por la participación en los hechos por los cuales se me procesó y dictó como primera medida prisión preventiva el día 10 de marzo del año pasado 2021 y por los cuales se me procesó y condenó, por lo tanto de mi parte me comprometo a no volver a llevar a cabo ningún acto de protesta a la paraestatal o andar convocando o andar incitando a la población del puerto a que lo haga, yo ya entendí y espero que ustedes también entiendan que aún cuando todos tenemos el derecho de expresarnos libremente y protestar cuando no estamos de acuerdo con alguna situación o medida que nos afecte como ciudadano también debemos entender que hay un límite y este límite es cuando llegas a afectar a terceros, ya que ahí es cuando tu derecho pasa a ser un delito, acto que no debería ser o pasar en ningún momento, por lo tanto, lo repito, ofrezco una disculpa a la paraestatal Comisión Federal de Electricidad del puerto de Topolobampo Juan Dios Bátiz, espero que esta disculpa sea aceptada, ya que lo hago reconociendo que estuve mal al actuar de esa forma y como ya lo dije me comprometo no volver a incitar, a invitar a convocar, mucho menos a hacer acto de presencia, ya entendí que estaba equivocado que lo hice de una forma errónea por no tener conocimiento hasta dónde llega mi derecho antes de ser..., de cometer, de convertir un delito, entonces espero que sea aceptada mi disculpa y sinceramente lo dicho, cumpliré ya me comprometí, di mi palabra y la voy a cumplir, pues eso es todo, espero no tengamos la necesidad de repetir, pues de volver a caer en un acto delictivo, ya que me comprometí y estoy comprometido a cumplir con lo que prometí. Bueno, es todo y saludos para todos, sería todo, que pasen buena tarde, buen día, gracias.”

Las tomas de instalaciones

De acuerdo a la información publicada sobre lo sucedido, el día 5 de noviembre un grupo de vecinos, dirigidos por Julio Fernando Ramírez, bloquearon ambos accesos a la termoeléctrica de Topolobampo.

Lo anterior, en reclamo a lo que ellos consideraban altos cobros por el consumo de energía eléctrica, y ante la solicitud de que un funcionario atendiera sus reclamos.

Julio Fernando Ramírez era uno de los que dirigía la manifestación de los vecinos de Topolobampo, quien luego de quitar los bloqueos fue citado a declarar ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Posteriormente fue llevado ante el juez, y el 12 de mayo del presente año se le dictó sentencia en contra, con los resultados descritos: disculpa pública y el compromiso de no volver a incitar a las personas y menos a participar en algún acto contra la CFE de Topolobampo.