Líderes de opinión ven positivo el cargo para Quirino Ordaz Coppel

Los Mochis, Sinaloa.- Aun cuando existen voces en contra del beneplácito otorgado por España para que Quirino Ordaz sea embajador de México en ese país, empresarios y políticos sinaloenses dan un voto de confianza al exgobernador.

En opiniones generalizadas, líderes de opinión consideran que Ordaz Coppel pudiera ser un buen promotor turístico y empresarial para Sinaloa y para todo México, por lo que esperan que el Senado apruebe la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ricardo Madrid Pérez

Ricardo Madrid Pérez

‘Celebro esta gran oportunidad’: Madrid“Veo como una gran oportunidad y celebro que esto haya sucedido porque Sinaloa gana, y tener la posibilidad de que un exgobernador ahora vaya a representar a México al Reino de España, una nación bastante importante para México. Sinaloa gana y tendrá posibilidad de tener a una persona que conoce bien al estado y con una responsabilidad que es para todo el país. Es la oportunidad de tener lazos de comunicación y de buscar inversiones”.

Imelda Castro Castro

Imelda Castro Castro

Imelda Castro adelanta que lo aprobarán

“Sí vamos a apoyar a Quirino Ordaz para embajador de México en España porque es una propuesta del presidente López Obrador, y en el Senado estaríamos esperando el oficio de la Secretaría de Gobernación para que junto a otros nombramientos, que fueron anunciados la semana pasada de diversos embajadores de México en distintos países y en consulados, que llegue a la Mesa Directiva para turnarlo a la Comisión de Relaciones Exteriores y se proceda a emitir el dictamen”.

Paloma Sánchez

Paloma Sánchez

Diputada niega apoyo a Quirino Ordaz Coppel

“Desde el anuncio hasta ahora, sigue siendo mi misma opinión. El pasado 31 de octubre, en la LIII Sesión Extraordinaria del Consejo Político Nacional del PRI, voté en contra de que se le otorgara la licencia porque no voy a traicionar mis convicciones, por lo que su expulsión ya se encuentra en proceso (...) El exgobernador Quirino Ordaz abandonó a nuestros candidatos en las pasadas elecciones y actuó para entregar el estado a cambio de una embajada”.

Luis Guillermo Benítez Torres

Luis Guillermo Benítez Torres

Benítez:Tendremos a un mazatleco en el país europeo

El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, dijo que el nombramiento de Ordaz Coppel es una buena noticia.

“Lo mejor de todo es que tendremos a un mazatleco en el país europeo apoyando nuevamente al puerto para que siga detonando como lo ha hecho hasta este momento. ¡Enhorabuena y felicidades!”.

José Luis Polo Palafox

José Luis Polo Palafox

‘Cumplió a cabalidad con los requisitos de España’

“La postura de la Federación de Abogados de Sinaloa es de reconocimiento expreso a quien honor merece. El exgobernador Quirino Ordaz, creo que, al final del camino, cumplió una encomienda institucional muy importante como gobernador y el que haya sido aceptado por el Gobierno de España habla de que cumplió a cabalidad con los requisitos y con las características diplomáticas que el Gobierno español requería en su protocolo diplomático”.

José Luis Orozco Luque

José Luis Orozco Luque

‘Ojalá que le salgan mejor las cosas en España que aquí’

“Sería muy venturoso saber las decisiones de un país muy ajeno al nuestro, del porqué aplazaron tanto el dar las cartas de beneficio para que operara dentro de su territorio, pero vemos con beneplácito que un connacional, un exgobernador del estado esté ocupando ese cargo. Yo trato de ser muy optimista de que en algo puede ayudar, porque le veo que tiene la confianza del presidente. Esperemos que salgan un poco mejor de como salieron aquí en Sinaloa”.

David López Gutiérrez

David López Gutiérrez

‘Este es un gran reto que debe ayudar a mejorar’

España finalmente autorizó al exgobernador de Sinaloa Quirino Ordaz Coppel como embajador de México en España, y esto representa un nuevo reto, puesto que es necesario que se mejore la relación entre México y España. “Ojalá que ayude a mejorar las descompuestas relaciones con la madre patria. Tiene un gran reto, es un enorme reto el que tiene”.

Heriberto Galindo Quiñones

Heriberto Galindo Quiñones

‘Tiene gran capacidad, es una buena oportunidad’

“En primer lugar, me da mucho gusto por el licenciado Quirino Ordaz Coppel. Ser embajador de México es representar al país y al presidente de la República. Tendrá una excelente oportunidad para demostrar su capacidad, su patriotismo, su lealtad a México, en momentos donde la relación bilateral entre México y España requieren de un gran esfuerzo para enriquecer y fortalecer la relación, en virtud de que no está la relación México y España en el mejor momento. Pero Quirino Ordaz tiene la capacidad para aplicarse con todo ahínco”.

Juan Torres

Juan Torres

‘Respeto la decisión, pero no estoy de acuerdo’

“La decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador la respeto, pero no estoy de acuerdo por muchas cuestiones de indicios de corrupción y de abusos de autoridad que hubo en su Gobierno. Ya veremos sus consecuencias. Todo funcionario tenemos el riesgo de hacer bien o mal nuestras funciones. Se veía a Quirino Ordaz viajar en dos vuelos al mismo tiempo, que es casi imposible”.

Guillermo Padilla Montiel

Guillermo Padilla Montiel

‘Designación de Quirino es un pago de cuota’

“El otorgarle e insistir en darle la embajada es producto de un arreglo electoral del año pasado, invariablemente eso fue, no hay vuelta de hoja. Habrá que ver cómo lo toma el PRI, si lo ve como una traición. Hay que ver también que Morena está reclutando a priistas. Definitivamente, esa es la realidad, la embajada es el pago por haber vendido al estado en la pasada elección. Creo que traicionó no solo al PRI, sino a la oposición también para salvarse él”.

Rodolfo Cardona

Rodolfo Cardona

‘Sería un buen promotor’

“Para Sinaloa, Quirino como embajador de México en España, creo, pudiera resultar benéfico, convirtiéndose en un promotor del estado, y ojalá pueda generar algún tipo de intercambio económico con europeos que permita un impulso y desarrollo económico mayor en nuestra región... que mucho se ha hablado e invertido a través de los años, pero que a la fecha no se ha logrado nada. Por el lado político y del Gobierno que recién terminó, pues, no deja de llamar la atención su nombramiento”.

Cinthia Valenzuela

Cinthia Valenzuela

‘Felicidades al exgobernador’

“Felicito al exgobernador Quirino Ordaz por este primer paso que se da y estamos en espera de lo que suceda en el Senado de la República. Pero estoy convencida de que México gana un gran embajador y, sobre todo, Sinaloa tendrá un gran representante ante una nación tan importante para México como lo es España. En su momento voté a favor de una licencia a la militancia, pero no se dio. Estaremos en espera de las determinaciones del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, mi partido”.

Ricardo Beltrán Verduzco

Ricardo Beltrán Verduzco

‘Le concedemos el beneficio de la duda’

“No me queda más que concederle el beneficio de la duda. Ya en el trabajo que lleve a cabo el exgobernador Quirino Ordaz Coppel, lo dejaremos a que la historia lo juzgue. La opinión que yo tengo del exmandatario estatal no es la que muchos ciudadanos tendrán, pero en la situación en la que quedó Sinaloa no es algo de lo que me sienta orgulloso. Quedaron muchas cosas pendientes y, si el Gobierno español tomó esa decisión, lo arropará esa duda”.