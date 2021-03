Líderes indígenas no quieren la consulta que ordenó el juez sexto a la Semarnat

Los Mochis, Sinaloa.- Por no haberla hecho desde en un principio, los líderes indígenas de las comunidades aledañas al proyecto de la planta de amoniaco en Topolobampo, no quieren la consulta que el juez sexto de distrito le ordenó a la Semarnat, resolución en la que también dejó sin efecto la Manifestación de Impacto Ambiental otorgado por esta secretaría a GPO.

Felipe de Jesús Montaño Valenzuela, gobernador tradicional indígena de Ohuira, dijo que esa consulta ya ha sido desfasada.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Nosotros como pueblos originarios estamos firmes y estamos en una sola voz: no queremos la consulta. La consulta ya fue desfasada. En su momento se tenía que hacer, más sin embargo no se llevó a cabo. Como pueblos originarios tenemos un derecho que está plasmado y no queremos la consulta, así de fácil y de sencillo", dijo y añadió que desde un inicio dijeron que no y sostienen que no quieren la consulta.

Leer más: Empresarios de Red de Negocios de Los Mochis apoyan la planta de Fertilizantes en Topolobampo

Si es preciso defender con la vida la postura de nosotros, lo vamos a hacer".

Expuso que GPO ha entrado en las comunidades ofreciendo ayuda, pero detrás de esa ayuda vienen los conflictos sociales porque hay unos que están en favor y otros que están defendiendo la tierra.

"Las leyes que nos asisten como el convenio 169, los tratados internacionales, la carta magna, el artículo 2 constitucional, nos asisten a los indígenas nuestros derechos, es por eso que nosotros estamos defendiendo y estamos aplicando nuestros derechos".

Por el mismo tenor, Melina Maldonado, gestora social de Lázaro Cárdenas, comentó que La Semarnat estaba obligada a consultarlos antes de darse el permiso y no lo hizo.

"Y porqué ahora que metimos el pleito, ahora sí nos quieren tomar en cuenta. Ya no es previa la consulta y menos de buena fe. No somos un juego y ojalá que ya nos tomen en cuenta a las comunidades indígenas".

Expresó que son una nueva generación de indígenas que levantan la voz para defender lo que les corresponde.

"Nuestros padres antes no hablaban y nos arrebataban nuestros recursos naturales. Y sólo estamos defendiendo la vida humana y del medio natural que también es parte de todos los que vivimos en nuestra región".

Agregó que la planta de amoniaco se irá de sus tierras porque ese sitio no es para eso.

Queremos que regrese la paz en nuestras comunidades, se están aprovechando de nuestros indígenas".

Por otra parte, Ulises pinzón dirigente del colectivo Aquí No, mencionó que la sentencia que dio el juez sexto de distrito la puede impugnar la empresa GPO, pero que ellos seguirán en la vía legal.

"Entonces se llevaría un poco más tiempo, estamos hablando de alrededor de 10 a 12 meses que pudiera seguir ese proceso si ellos impugnan".

Leer más: Entregan más de 100 toneladas de tomate para familias de Choix

Dijo que si la empresa GPO promueve una nueva Manifestación de Impacto Ambiental, ahí le corresponde actuar a la Semarnat.

Tendrían que empezar con el procedimiento de nuevo al quedar sin efecto la MIA que obtuvieron".