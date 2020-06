Líderes sociales de Ahome piden a senadores conseguir reunión con la CRE

Los Mochis, Sinaloa.- A fin de exigir un cobro justo en los recibos de energía eléctrica, el presidente de Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia de Sinaloa, Guillermo Padilla Montiel, solicita el apoyo de los senadores de la República para que consigan una reunión con la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

La intención, expresa, es demostrar la necesidad que tenemos como ciudadanos de tarifas justas “y que aquí el verano (el calor) no es de 6 meses”.

En los mensajes que promueve Padilla Montiel pide reenviar el mensaje de exigencia a través de diversas redes sociales para que llegue a los senadores, así mismo, pide hacer una reflexión sobre el interés político de algunos senadores para contender en las siguientes elecciones.

Reenvíalo y si los senadores no hacen nada no merecen nuestro voto, por ello este mensaje a todos los sinaloenses. Y nuestra pregunta es ¿Si no pueden o no tienen la capacidad para lograr esa reunión como van a poder gobernar nuestro estado?”