Limitan eventos masivos de precandidatos en proceso electoral 2020-2021

Los Mochis, Sinaloa.- Con la instalación del Consejo Distrital se da por iniciado el proceso electoral federal 2020-2021en el Distrito 02 del Instituto Nacional Electoral (INE) en Los Mochis, informó el organismo a través de un comunicado.

El INE destacó que los actos de pre campaña tienen que ser internos, y no pueden hacer actos públicos en estadios y otros espacios, pero sí será permitido colocar publicidad previo a campaña.

El vocal ejecutivo del Distrito 02 del INE, Francisco Cabrera Valenzuela, indicó que en el ejercicio de su soberanía el Consejo local en sesión del pasado 26 de noviembre designó y ratificó a los y las consejeras y consejeros electorales que integran este Consejo Distrital para que en forma colegiada puedan llevar a cabo los trabajos de la organización de esta elección.

Mencionó que las y los consejeros electorales son José Encarnación Torres Camacho, Rocío Elena Luna Quintana, Hugo Raúl Ruiz Figueroa, Rosario Karime López Díaz, Bernardo García Miguel y Liz Aleime Escalante López".

Asimismo, expuso que la precampaña para diputados federales serán del 23 de diciembre al 31 de enero.

"Se supone que deben hacer precampañas aquellos partidos políticos que tengan más de un precandidato, porque siempre se ha discutido eso, un partido que tiene un candidato único, pues cuál precampaña tiene que hacer si nada más es uno solo, en ese sentido, los partidos ya lo saben, tiene que haber más de un aspirante para poder que haya una contienda interna y se escoja o se seleccione por el método que señalen los estatutos de cada partido político cuál va hacer su candidata o candidato", señaló.

Agregó que los partidos políticos de reciente registro no podrán hacer coaliciones porque tienen que validar en esta elección su capacidad de convocatoria y su registro. "De tal manera que la campaña de estos candidatos será del 4 de abril al 2 de junio".

El vocal ejecutivo del Distrito 02 del INE resaltó que los partidos políticos y a quienes resulten precandidatas, precandidatos, o candidatos y candidatas tienen que seguir ciertos periodos para sus actos de precampaña y en su caso de campaña, porque si se anticipan a ellos, pueden ser sancionados, penalizados, incluso pueden perder la precandidatura o candidatura.

"Hay actos de campaña que son de carácter genérico, por ejemplo, ahorita puede estarse expresando una persona, pero si no dice que solicita el voto de la ciudadanía, si no dice que es de X partido político, sino pide el apoyo de la ciudadanía, si no se refiere al proceso electoral o a la elección de diputados federales del 2020-2021, esa campaña es genérica, y ya existen criterios y resoluciones del Tribunal Electoral, donde se ha determinado que no hay lugar a sanción alguna a esos actos por considerarse de carácter genérico y no de carácter específico".

Advirtió que aquellas candidatas o candidatos, precandidatas o precandidatos, que esté solicitando el voto de las personas a su favor, y estén registrándose como candidatas o candidatos sin serlo, pueden ser penalizados.

La fecha límite para que se registren las intenciones de coalición de uno o más partidos políticos, es el 23 de diciembre, y para evitar aglomeraciones por la pandemia del Covid-19, el INE ha hecho recomendaciones y sugerencias.

"A los candidatos se les ha recomendado que no hagan actos masivos, cuando mucho que tengan 50 personas, pero con sana distancia y con cubrebocas y con todas las medidas, usando el gel antibacterial, sanitizantes, en fin todas las medidas que son necesarias", pues de lo contrario, comentó que el área de fiscalización pudiera intervenir para sancionarlos.

"El INE tiene una área que se llama fiscalización y los partidos políticos están obligados a entregarle la agenda de su campaña política, de qué eventos van a tener, qué horarios y qué días, para que nuestros compañeros de fiscalización puedan estar presentes en esos eventos y tomar evidencia, de video, fotográficas, aforo del lugar, cuántas personas hay, qué cosas se entregaron o donaron, y a todo eso se le asigna un valor y forma parte de los gastos que tiene que rendir cada partido o candidato, justamente para que no superan el tope de gastos de campaña".

Recalcó que los actos de pre campaña tienen que ser internos, no pueden hacer actos públicos en estadios y otros espacios.

Está permitido que haya espectaculares donde diga el mensaje del precandidato, se pone una leyenda con letras chicas que diga este mensaje va dirigido a la militancia del partido X para no violentar la norma".

Finalmente, mencionó que actualmente con los registros que aprobó el Tribunal en esta competencia electoral va a haber 10 partidos nacionales, los 7 del proceso pasado en esta y tres partidos nuevos como Partido Encuentro Solidario, Redes sociales Progresistas y Fuerza Social por México.