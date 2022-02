Limpiarán los canales y drenes de Los Mochis para evitar inundaciones

Los Mochis, Sinaloa.- Con el fin de prevenir inundaciones en Los Mochis, en breve se iniciará con los trabajos de limpieza y desazolve de los canales y drenes dentro de la periferia de la ciudad.

Al respecto, Jaime Romero, secretario de Obras Públicas del municipio de Ahome, mostró su preocupación al encontrar un sinfín de basura y desperdicios que la ciudadanía tira en estos cauces aun cuando estén recién despejados.

“Estos trabajos son justo a tiempo porque no podemos comenzar una campaña de desazolve ni de limpieza un mes antes de las lluvias. No hay más que concientizar a la ciudadanía, nos tienen que ayudar, los vamos a invitar a que nos acompañen para que vean lo que sacamos. Aparecen sillones, colchones, cunas, ropa, huesos de animales, y no se vale, nosotros limpiamos y a los días están igual”.

De igual forma ya se trabaja en alcantarillas, bocas de tormenta y hasta en los cárcamos que sirven para desfogar algunas zonas en las temporadas de lluvia.

“Estamos trabajando en los canales, desde ayer (lunes) traemos maquinaria, nos estamos coordinando con Japama para lo que son los cárcamos con Las Mañanitas, La Magisterial y así estamos con varios cárcamos.”