Limpieza en panteones de Ahome es un tema que debe de atenderse: Gerardo Vargas

Los Mochis, Sinaloa.- Como de sorpresa le cayó al alcalde electo de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, el tema de la reducción del 50 por ciento del diésel a los trabajadores de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, donde el titular de esta dependencia ha argumentado que si continúan con el problema no terminarán de limpiar los panteones para el 1 y 2 de noviembre.

"Voy a tener una plática con el señor presidente para ver de qué se trata, a mí también me causó sorpresa. Por ahí me dijeron también que están todos los proveedores cerrándoles los créditos, pero es algo normal porque es cambio de administración, pero yo quiero platicar con el señor presidente municipal para que tengan toda la tranquilidad de que los compromisos que se hagan en temas operativos, nosotros habremos de atenderlos de inmediato, pero que no paren".

Añadió que la limpieza en los panteones de Ahome es un tema que debe de atenderse. "La limpieza de los panteones no se inicia su limpieza el día primero de noviembre, para el día primero ya tienen que estar listos".

Dijo que sería algo irresponsable que no se limpiaran los panteones para el Día de Muertos, pero que con la plática que sostendrá con el alcalde Juan Fierro, se resolverá el problema.

Por otra parte, en cuanto a la presentación de su gabinete, comentó que una vez que lo haga el gobernador electo Rubén Rocha Moya, lo hará el municipio de Ahome.

Cuestionado sobre posibles nombres para ocupar el cargo del titular de Seguridad Pública Municipal, expuso que se escuchan muchos nombres para ocupar el cargo, pero es algo que determinarán en la Ciudad de México con los temas de los exámenes de control y confianza.

El alcalde electo, Gerardo Vargas Landeros, hizo un recorrido por el Museo Regional Valle del Fuerte, la biblioteca Trillas y la oficina de Turismo Municipal.

"Estamos haciendo una visita a las diferentes dependencias, a las instalaciones de ellas, presentando a quienes van a ser sus titulares, saludando al personal, conociendo a los directores en un ánimo de ir avanzando, y que para quienes vayan a entrar sepan cuáles son las prioridades que se están pidiendo ahorita para que las puedan realizar en el momento que ellos lleguen".

Foto: Debate

Destacó que como siempre lo ha dicho, ahorita están en la etapa de planeación, y el 1 de noviembre van a llegar a ejecutar los proyectos.

"No tenemos ningún motivo para tener curvas de aprendizaje, ni tenemos nosotros ninguna capacidad de error, tenemos que llegar a trabajar para el bien de Ahome, así que agradecido con el alcalde Juan Fierro que nos está dando todas las facilidades y también con los directores. Afortunadamente en todas las dependencias hemos encontrado buena disposición".