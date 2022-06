Lindolfo Reyes tiene que justificar el recurso porque es en efectivo: Rubén Rocha Moya

Los Mochis, Sinaloa.- El ex alcalde de Choix, Lindolfo Reyes, tiene que justificar el recurso por el que se le detuvo, porque es en efectivo, manifestó el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

"Todavía no le toman declaración, ya hablé con el delegado de la Fiscalía General de la República en la mañana, él (Lindolfo Reyes) tiene que rendir declaración, justificar el recurso porque el recurso es en efectivo, cerca de 3 millones de pesos, además cheques".

El mandatario estatal agregó que el ex alcalde choicense tiene la oportunidad de declarar de dónde y porque traía ese dinero, pues dijo que no es común traer esa cantidad de dinero porque se necesita tener una empresa mucho muy grande, y se tiene que justificar que se tiene un gran número de gente a la que se le va a pagar en efectivo, aunque regularmente no se debe pagar en efectivo porque violan impuestos.

"Pero generalmente a la gente que le pagan en el campo, y que les pagan por semana necesitan que les paguen ahí para que vayan a comprar comida".

Rocha Moya dijo que Lindolfo Reyes está en calidad de detenido.

Te recomendamos leer:

El ex alcalde de Choix fue detenido ayer por elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal Preventiva en un retén en la cabecera municipal cuando transportaba 2.5 millones de pesos.