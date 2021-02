Liquidan al personal de la Sindicatura de Procuración de Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Contrario a lo que afirmó la síndica procuradora sustituta de Ahome, Jehovana Martínez Armenta, este martes se inició con el proceso de liquidación a siete personas que laboraban en dicha oficina.

Así lo confirmó Aníbal Armenta, quien fungía como contralor municipal y quien dijo que es contradictorio que la funcionaria diga que no los despidió, pero en Recursos Humanos ya está su baja laboral.

Despido

“Ayer (lunes) nos citaron para hacer la entrega-recepción. Cuando llegamos checamos normal, pero cuando llegó la hora de salida ya no pudimos, ya nos habían quitado el checador. Hoy (ayer) quisimos ir y una de las personas que están ahí nos dijo que ya estábamos dados de baja, sólo nos dijeron que fuéramos por la liquidación, que nos iban a estar dando las citas de uno por uno.”

Cuestionado sobre cómo sería el procedimiento de pago del finiquito, Armenta comentó que las autoridades decidieron programar uno por uno, lo cual, dijo, le parece absurdo.

A las 14:00 horas de hoy (ayer) era el primer citado; entonces, igual, quieren que le firmemos la renuncia y es lógico que eso no va a pasar; a ese primero le van a decir cuándo porque hasta eso se están tardando, algo que es tan sencillo y rápido, ellos mismos lo están enredando”, precisó.

De igual forma, señaló que la renuncia la firmarán dependiendo si el pago que les pretenden dar es el justo, pues, dijo, existe el temor de que les quieran pagar fuera de lo que por ley les corresponde.

En ese sentido, aseguró que serán muy responsables y, sobre todo, muy precavidos, pues a pesar del motivo por el que se decidió darlos de baja, tienen derechos laborales que harán valer.

“Depende: si nos conviene lo que nos estén otorgando, sí; no pasa nada, lo agarramos; pero si no nos conviene, no lo vamos a tomar; son siete trabajadores a los que nos dijeron ya que estábamos dados de baja.”

Incongruencia

El exfuncionario comentó que es incongruente que la síndica procuradora sustituta quiera justificar el despido, diciendo que no lo hizo ella de manera personal, pero sí los turnó a Recursos Humanos.

“Ella se lava las manos diciendo que sólo nos puso a disposición de Recursos Humanos, pero en el momento en el que nos turna para allá, nos está diciendo que estamos dados de baja. Nos corrieron”, mencionó.

Por último, señaló que hasta el momento no se les ha hablado de la posibilidad de regresar si vuelve al cargo Angelina Valenzuela Benites al término de su licencia temporal, aunque confía en que sí sean llamados nuevamente para laborar en la dependencia.

Para entender...

Nueva síndica procuradora despide personal de la dependencia

Pasadas apenas dos horas de haber tomado el cargo oficialmente como síndica procuradora sustituta, Jehovana Martínez decidió despedir a siete personas que formaban parte de esta oficina.

Así lo denunció uno de los empleados, quien calificó el acto como algo arbitrario pues la nueva funcionaria no les dio la oportunidad ni siquiera de presentarse o demostrar su capacidad.

Cuestionada al respecto, la funcionaria dijo que no los había corrido, sino que sólo los había turnado a Recursos Humanos.