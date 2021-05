Listo Protección Civil con operativo para el 10 de mayo en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- El objetivo es vigilar que se respete la sana distancia entre las personas y controlar las aglomeraciones que se puedan generar sobre todo en florerías, pastelerías y restaurantes

Protección Civil del gobierno del estado de Sinaloa ya tiene listo el operativo que implementará en Los Mochis para este Día de las Madres, para verificar que los negocios cumplan con las medidas sanitarias contra el Covid-19, informó Omar Mendoza Silva.

Estaremos visitando los negocios donde tengan mayor afluencia, mayor movimiento de personas".

El delegado de Protección Civil en la zona norte, comentó que este operativo será en coordinación con la Secretaría de Salud, Coepriss y la Secretaría de Seguridad Pública.

Añadió que de esta manera estarán revisando los comercios y las plazas.

"Estarle recordando al empresario que debe tener marcada su entrada y su salida, por ejemplo, que no sea el mismo lugar en caso de que tenga nomás una puerta, pues tendrán que dividir en el piso cuál es la entrada y la salida".

Expuso que el objetivo es vigilar que se respete la sana distancia entre las personas y controlar las aglomeraciones que se puedan generar sobre todo en florerías, pastelerías y restaurantes.

Añadió que los panteones también se estarán revisando.

"Ahí los protocolos que se implementen por parte de cada municipio, pues deberán ser respetados, ahí pues estaremos atentos para poder apoyar a los propios municipios".

Mendoza Silva agregó que exhortan a los empresarios a qué no se relajen con las medidas sanitarias.

"No hay finalidad de clausura ni de multas, las finalidad es trabajar y ser facilitadores para que ellos puedan tener un buen día, que fluya el tema económico, pero hay que hacerlo de manera responsable, con todo los protocolos sanitarios".

Dijo que el próximo lunes el semáforo epidemiológico pasará a color verde en Sinaloa me pidió a la ciudadanía en general que no caiga en la relajación.

Eso no quiere decir que el Covid-19 se haya retirado, aquí la recomendación es no relajarnos, no perder lo ganado".