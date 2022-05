Listo el operativo para regular el comercio este Día de las Madres en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- A fin de lograr un buen comportamiento comercial desde este lunes y el día de mañana martes 10 de Mayo, la Dirección de Inspección y Normatividad tendrá activo un operativo especial, sobre todo en el primer cuadro de la ciudad.

Así lo confirmó Enrique López Miranda, responsable de la dependencia municipal quien dijo que serán 18 inspectores los que estarán desplazados en diferentes puntos de ventas, entre ellos, los panteones y las florerías sin descuidar otras áreas en donde también se registra afluencia de comercio.

"Lo que vamos a buscar es que primeramente tengan su permiso, ahorita se expidieron alrededor salvo lo que salga en las próximas horas 83 permisos, vamos nosotros a acudir a los puntos de venta solicitando el permiso, más en los panteones y que estén bien reubicados y bien organizados. Los negocios establecidos como las florerías la mayoría sacó sus permisos para estar afuera en las banquetas pero nada más lo que es fuera de la zona 30, ahí no tenemos autorizada ninguna banqueta ni nada", indicó.

Leer más: El viernes, vacunación a los de 12-14 años en Juan José Ríos, Ahome

En ese sentido, señaló que en el caso de la zona 30 serán muy estrictos, es decir, bajo ninguna circunstancia se permitirá que la mercancía se saque a la banqueta o de los límites de los locales pues lo que se busca dijo, es buscar un ordenamiento.

En cuanto al establecimiento del precio de las flores comentó que de manera desafortunada se presenta otra fecha importante, en este caso el Día de las Madres y no se logró el acercamiento con más autoridades de Profeco; sin embargo, sostuvo que se trabajará de manera coordinada con Canaco.

Leer más: Guadalupe obsequia un trozo de su corazón en cada horneada; es panadero desde hace más de 65 años en Los Mochis

"Profeco igual que las otras fechas anteriores no se han acercado, la verdad es que no sabemos si existen aquí o no, entonces nosotros lo único como nosotros no somos reguladores de precios, lo que estamos buscando es que haya una armonización y que en cuanto al precio pues tratar que no se dispare mucho, estamos coordinados con Canaco, hemos estado en contacto con ellos", enfatizó.

Por último, el funcionario municipal invitó a los comerciantes a atender cada una de las recomendaciones emitidas para esta importante fecha en donde se registra gran afluencia.