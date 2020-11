Llama la iniciativa privada a que no se le cambie la vocación al terreno del ingenio azucarero

Los Mochis, Sinaloa.- Los organismos empresariales del municipio de Ahome se mostraron a favor de que el Ayuntamiento conserve el terreno del ingenio azucarero como patrimonio de la sociedad ahomense y no se le cambie la vocación.

"La vocación de ese terreno está muy bien definida. Ese terreno que fue dado en dación de pago para cubrir una deuda del impuesto predial, ese terreno es del municipio y es patrimonio de la sociedad de Los Mochis", manifestó Jorge López Valencia.

El presidente de Coparmex Los Mochis dijo que hacen el llamado a la autoridad para que no le cambien la vocación al terreno, pero que sí se utilice en beneficio de la sociedad en general.

"Creando un parque de esparcimiento, un parque que haga memoria a los orígenes de la ciudad y que no se pretenda vender. Creo que eso sería el llamado a la autoridad de que se siga manteniendo la vocación de ese terreno como parte del patrimonio de la ciudad y que se utilice con un fin público y no particular".

Asimismo, Héctor Ibarra, presidente de Canacintra Los Mochis comentó que bueno que este terreno fue recuperado por el Ayuntamiento porque de esta manera adquiere una propiedad icono de lo que es los inicios de esta ciudad.

"No estamos muy de acuerdo que se pudiera vender y llegar a particulares. El objetivo sería prácticamente darle un uso social, un uso cultural, y ahí dejar lo que son los inicios del ingenio. Hay mucho que hacer en ese predio y creo que sería lo ideal para que quedara para la sociedad".

Añadió que como cámara empresarial están abiertos a coadyuvar con el Ayuntamiento en proyectos este terreno que pudieran ser de beneficio para la ciudadanía y los sectores empresariales.

"Nosotros estamos muy contentos de que lo haya recuperado el Ayuntamiento, en lo que no estamos de acuerdo es en la mención que hizo el presidente de venderlo para recuperar dinero, yo creo que había que buscar otras alternativas. Es patrimonio histórico de nuestra ciudad y hay que darle un enfoque cultural y social a ese terreno".

Por otra parte, Fernando Valenzuela, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), delegación zona norte, mencionó que es muy importante que el Ayuntamiento conserve el terreno del ingenio como un patrimonio de la sociedad.

"El hecho de venderlo por el mejor recurso que se tenga no va a venir a resolver los problemas económicos que tiene el municipio".

Recalcó que se debe de conservar y hacer infraestructura pública como un parque por ejemplo, y también buscar la manera qué hacer una vialidad aunque sea peatonal para comunicar a le Leyva con el bulevar Rosales. "La ciudad está muy estrangulada en este sector desde el Rosendo G. Castro hasta el Centenario no tenemos una salida por la Leyva. Entonces es muy importante que se lleve a cabo un buen proyecto en ese terreno e integrarlo a que se haga ya sea de manera por particulares posteriormente, para tratar de comunicar la Leyva con el bulevar Rosales aunque sea de manera peatonal no importa que no sea través de vehículo, pero que se abra ese espacio para que se desfogue un poco".

Por último, Horacio Castro presidente de Canadevi, delegación Los Mochis, expresó que al igual que otras cámaras sería muy bueno e interesante que el terreno se conservara por parte del municipio y se pudiera hacer hoy algo muy similar a lo que hay en el Parque Fundidora de Monterrey.