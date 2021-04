Llaman a ampararse para proteger datos personales ante ley de telecomunicaciones en Los Mochis

Sinaloa.- El amparo es para que la aplicación de esta ley no te afecte, que no tengas que proporcionar tus datos biométricos, que no se pueda utilizar esta información, dice LM Contadores y fiscalistas en Los Mochis, Sinaloa.

Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia de Sinaloa y LM Contadores y Fiscalistas llaman a ampararse para no entregar los datos personales a las compañías telefónicas ante la nueva ley de telecomunicaciones por el riesgo que representa el hecho de que las empresa tengan los datos personales de los usuarios.

"Esta reforma está obligando a que las compañías telefónicas sean las que recaben esta información. Realmente es que los datos sensibles como tal pueden ser utilizado para algo más, realmente es que no confiamos a quién podemos proporcionarle nuestros datos sensibles", mencionó Victor Tirado Valenzuela.

El auxiliar administrativo de LM Contadores y fiscalistas dijo que el amparo no es en contra de la ley sino para proteger los derechos de cada persona que promueva el amparo.

El amparo es para evitar que te exijan que entregues tus datos personales. El amparo es para que la aplicación de esta ley no te afecte, que no tengas que proporcionar tus datos biométricos, que no se pueda utilizar esta información".

Añadió que es por concesión, de tal manera que el amparo ante una compañía no aplica para las demás. "Si promueves tu amparo para compañía A, para compañía B no estás amparado, dependiendo, porque ellos se manejan por concesión".

Agregó que la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en su artículo 176 y 190, y se adiciona el capítulo del padrón nacional de usuarios de telefonía móvil y de sus sanciones, es la que está obligando a que las empresas obtengan los datos personales de los usuarios.

"Se obliga a los sueños de concesiones que son las compañías telefónicas a realizar la reclamación en un mínimo de 2 años o cancelar la línea que no hayan recabado información. Dentro de 2 años, si yo no estoy protegido, yo no les prensento la información, van a estar facultados para irme sancionando la línea telefónica".

Expuso que el padrón nacional de usuarios de telefonía va a obtener número de línea telefónica, fecha y hora de activación de la línea telefónica, nombre completo o denominación o razón social porque afecta a personas físicas y Morales, nacionalidad, número de identificación con fotografía o Curp, datos biométricos del usuario, domicilio del usuario, y los datos del concesionario y esquema de contratación. Mencionó que esta ley entró en vigor el 17 de marzo.

Víctor Tirado destacó que entre las razones por lo cual es riesgoso que se entregue la información personal es porque puede ser utilizada para contratar un servicio, para hacer una transferencia bancaria, entre otras cosas

"Si alguien tiene tus datos biométricos, básicamente es dueño de tu personalidad. Esta información corre peligro que esté en manos de un tercero, pues podría simplemente utilizarla".

Por su parte, Guillermo Padilla Montiel, presidente de Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia de Sinaloa, mencionó que el gobierno federal y los legisladores aprobaron una ley que lesiona los derechos humanos.

"Porque no podemos otorgarles toda nuestra información a una autoridad y menos a una empresa porque la experiencia ya nos ha dicho de cómo las empresas o han vendido la información o se las han hackeado porque no tienen los suficientes candados y las suficientes cuentas especializadas para ello, o que alguno de esos empleados puedan vender esa información".

Dijo que también se podrá prestar para fraudes en los bancos. "Necesitamos ampararnos antes de que nos llegue la lumbre a nuestra otra pared".